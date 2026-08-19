ЦЕРЕТЕЛИ ИРАКЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ

Лидер меньшевиков, революционер, политический деятель.

Происхождение и образование.

Выходец из известной грузинской княжеской фамилии Церетели. Его отец — Г.Е. Церетели — был выдающимся грузинским писателем и общественным деятелем. По окончании гимназии в Тифлисе, в 1900 г. поступил на юридический факультет Московского университета.

Участие в революционной деятельности.

Принимал участие в студенческом движении: был членом социал-демократического кружка, был исключен из университета и сослан в Сибирь (1901—03). После амнистии вернулся на родину и вступил в местный комитета РСДРП. В 1903 г. после II съезда партии стал меньшевиком, критиковал идеи В.И. Ленина, но был назначен главным редактором журнала «Квали» («Борозда»). После его закрытия в 1904 г., спасаясь от ареста, уехал в Берлин, где поступил на юридический факультет столичного университета.

Заболев туберкулезом, после начала революции 1905 г. вернулся в Россию. Участвовал в выборах и в 1907 г. был избран членом Второй Думы, где был председателем социал-демократической фракции и членом аграрной комиссии Думы. В июне 1907 г. после разгона Думы был арестован, обвинен в организации «военного заговора» осуждён на 5 лет каторги, замененной по состоянию здоровья 7 годами одиночного заключения с последующим поселением в Сибири. Несмотря на это, продолжил подпольную политическую деятельность.

Февральская революция.

После Февральской революции участвовал в создании Советов рабочих депутатов, Военной организации Иркутска и Комитета общественных организаций. 19 марта вернулся в столицу, вошёл в состав исполкома Петроградского Совета. К этому времени определился как «революционный оборонец». Вместе с Ф.И. Даном и Н.С. Чхеидзе был в то время одним из наиболее видных меньшевиков. Церетели считал необходимым условием прекращения войны усилия социалистов во всех воюющих странах, выступал за объединение всех социал-демократов на общей платформе, был противником «апрельских тезисов» В.И. Ленина.

В мае 1917 г. при формировании второго состава Временного правительства был назначен министром почт и телеграфов. Церетели входил в руководство делегации Временного правительства (совместно с М.И. Терещенко), признавшей автономию Украинской Центральной рады. В июде занимал пост управляющего Министерства внутренних дел. Затем вышел из правительства и начал заниматься работой в Советах. В августе принимал участие в Государственного совещания, вошел в состав ЦК РСДРП.

6 сентября после принятия Петроградским Советом большевистской резолюции «О власти» в знак протеста вместе со всем эсеро-меньшевистским Президиумом Церетели сложил свои полномочия. Был инициатором создания Предпарламента.

Октябрьская революция и эмиграция.

К Октябрьской революции Ираклий Церетели отнёсся отрицательно. В декабре дважды арестовывался. Принимал участие в Учредительном Собрании, после разгона которого уехал в Тифлис, где стал одним из лидеров независимой республики, провозглашенной в мае 1918 г. Представлял Грузию на Парижской (Версальской) конференции. После ввода Красной Армии в Грузию в 1921 г. — в эмиграции, сначала во Франции. В 1933 г. помогал Б.И. Николаевскому в спасении Русского социал-демократического архива. С 1940 г. переехал в США. Был представителем грузинских социал-демократов в изгнании, членом исполкома II Интернационала.