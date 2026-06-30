ЦЕНЗОРИН (лат. Censorinus)

Римский писатель и эрудит, автор трактата «О дне рождения»

Цензорину принадлежит сочинение «О дне рождения» (De die natali); оно было написано в 238 г. и посвящено его патрону Квинту Церелию в день его рождения. Из этого можно предположить, что Цензорин был небогат и нуждался в покровителе. Трактат Цензорина состоит из двух частей: в первой речь идет о человеческой жизни, во второй – о счислении времени. В «О дне рождения» рассматриваются самые разные темы: происхождение человека, календарь, всемирная история, астрономия, музыка и т.п. Цензорин использовал различные источники, главные из которых – сочинения Варрона Реатинского и Светония. Цензорину принадлежала ныне утраченная работа «Об ударениях» (De accentibus), которой пользовались Присциан и Кассиодор.

Кроме того, Цензорину приписывалась «Эпитома учений» (Epitoma disciplinarum) – конспекты по разнообразным дисциплинам (стихотворной метрике, музыке и пр). В настоящее время авторство Цензорина отвергается.

Сочинения :

Цензорин. Книга о дне рождения / Пер., вступит. ст. и комм. В.Л. Цымбурского // ВДИ. 1986. № 2-3.