ЦЕНТУРИЯ (лат. centuria)

В древнем Риме отряд из 100 человек, 60 центурий составляли легион.

Кроме того, так назывались группы римских граждан, принимавших участие в центуриатных комициях. По традиции, этот вид собраний стал результатом реформы пятого римского царя Сервия Туллия, желавшего упорядочить общину по имущественному признаку; многие современные ученые относят эту реформу к V в. до н.э.

Основу собрания составляли 18 центурий всадников (equites), из которых 6 центурий назывались sex suffragia (имевшие 6 голосов) и 170 центурий пеших воинов (pedites). Педиты были разделены на пять классов в соответствии с их состоянием. Первый класс (100 000 ассов) делился на 40 центурий «младших» (iuniores, 17-45 лет) и 40 центурий «старших» (seniores, 46-60 лет), второй (75 000), третий (50 000) и четвертый (25 000) на 10 центурий «старших» и 10 «младших», пятый (12 500) на 15 тех и других.

«Младшие» составляли ополчение для походов, а «старшие» служили только для защиты города. Между первым и вторым классом занимали место 2 центурии ремесленников, а между четвертым и пятым – 2 центурии музыкантов. Те, кто не имел необходимого ценза, входили в центурию пролетариев. Общее число центурий, таким образом, составляло 193. При голосовании первыми подавали голоса всадники, затем центурии по классам, последними шли пролетарии.

Между 241 и 215 гг. до н.э. распределение по центуриям было реформировано. Взамен старого деления каждая из 35 триб формировала по две центурии от каждого класса. Все классы получили равное число центурий и равное число голосов; общее число центурий равнялось 373 (35 х 10 + 18 центурий всадников + 4 центурии ремесленников и музыкантов + 1 центурия пролетариев).

Автор статьи: А.Д. Пантелеев