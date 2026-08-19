ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ТАВРИДЫ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ТАВРИДЫ - считается одним из интереснейших в Крыму.

История его восходит к Музею древностей Таврической ученой архивной комиссии (основан в 1887 году) и Естественно-историческому музею Таврического земства (основан в 1899 году).

Коллекция музея насчитывает более 100 тысяч экспонатов, среди которых - значительная археологическая коллекция от палеолита до средневековья , собрание нумизматики, уникальной графики XVIII-XIX веков с видами Крыма, личные архивы известных исследователей природы и истории полуострова П. И. Кеппена, А. Х. Стевена, А. Л. Бертье-Делагарда, богатейший фото и документальный фонды. Музей хранит интересные историко-бытовые вещи, предметы декоративно-прикладного искусства, коллекцию фарфора, этнографические материалы… «Таврика» - основное хранилище литературы о Крыме, изданной в мире за последние 400 лет. Уникальный фонд, содержащий более 40 тысяч томов по истории, археологии и природе края, известен далеко за пределами полуострова. Наряду с такими раритетами, как рукописный «Танах» (Пятикнижие) XI века, написанный древнееврейским квадратным шрифтом на пергаментных листах (243 листа - это наиболее полный из известных около 30-ти сохранившихся от этого периода подобных манускриптов), в собрании «Таврики» - книги Издательского Дома Эльзевиров (конец XV - середина XVI веков), русские рукописные книги духовного содержания (XVII-XVIII века), труды первых путешественников и исследователей Крыма. Ныне в структуре Крымского республиканского учреждения «Центральный музей Тавриды» 11 отделов, 9 из которых являются научными и филиал - Алуштинский историко-краеведческий музей. В настоящее время для посещения открыты экспозиционные разделы: - Заповедные ландшафты Крыма - Природа Крыма: палеонтология, геология, рельеф - Прошлое Тавриды (история и археология Крыма с древнейших времён до ХV века) - Таврическая губерния - Крым в годы Великой Отечественной войны Ежегодно Музеем проводится большая научная работа, создается свыше 30 разнопрофильных выставок, экспонирующихся не только в Крыму, но и за его пределами. Археологическое собрание музея экспонировалось на международных выставках в Италии (1994, 1995 годы), Франции (1997 год), Германии (1999-2010 годы).

Иллюстрации:

Центральный музей Тавриды.