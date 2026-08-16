ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ КИНОФОТОФОНОДОКУМЕНТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ КИНОФОТОФОНОДОКУМЕНТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА - архивная служба России.

Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга является одним из богатейших фотохранилищ России, постоянно комплектуется, профессионально обеспечивает сохранность и реставрацию фотодокументов, имеет гибкую информационно-поисковую систему.

С 1991 года - Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга (ЦГАКФФД СПб);

1987-1991 годы - Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Ленинграда (ЦГАКФФД Ленинграда);

1966-1987 годы - Ленинградский государственный архив кинофотофонодокументов (ЛГАКФФД);

1941-1966 годы - Фотоотдел Государственного архива Октябрьской революции и социалистического строительства Ленинградской области (Фотоотдел ГАОРСС ЛО);

1929-1941 годы - Фотоотдел при Ленинградском областном Архивном бюро.

В 1941 году вошел в состав Ленинградского архива Октябрьской революции и социалистического строительства (ГАОРСС ЛО) на правах фотоотдела. В 1966 году на базе отдела образован Ленинградский государственный архив кинофотофонодокументов (ЛГАКФФД), в 1987 году преобразованный в Центральный государственный архив кинофотофонодокументов г. Ленинграда (с 1991 года - Санкт-Петербурга).

С января 2005 года располагается в новом помещении по адресу: Таврическая улица, дом 39.