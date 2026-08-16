ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ КИНОФОТОФОНОДОКУМЕНТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ КИНОФОТОФОНОДОКУМЕНТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА - архивная служба России.
Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга является одним из богатейших фотохранилищ России, постоянно комплектуется, профессионально обеспечивает сохранность и реставрацию фотодокументов, имеет гибкую информационно-поисковую систему.
С 1991 года - Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга (ЦГАКФФД СПб);
1987-1991 годы - Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Ленинграда (ЦГАКФФД Ленинграда);
1966-1987 годы - Ленинградский государственный архив кинофотофонодокументов (ЛГАКФФД);
1941-1966 годы - Фотоотдел Государственного архива Октябрьской революции и социалистического строительства Ленинградской области (Фотоотдел ГАОРСС ЛО);
1929-1941 годы - Фотоотдел при Ленинградском областном Архивном бюро.
В 1941 году вошел в состав Ленинградского архива Октябрьской революции и социалистического строительства (ГАОРСС ЛО) на правах фотоотдела. В 1966 году на базе отдела образован Ленинградский государственный архив кинофотофонодокументов (ЛГАКФФД), в 1987 году преобразованный в Центральный государственный архив кинофотофонодокументов г. Ленинграда (с 1991 года - Санкт-Петербурга).
С января 2005 года располагается в новом помещении по адресу: Таврическая улица, дом 39.