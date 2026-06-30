ЦЕНТРАЛЬНОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО

Дата основания: 10.12.1994.

Местонахождения: г. Москва.

История создания

10 декабря 1994 г. на Большом круге был утвержден Устав Ассоциации казаков Центра России, атаманом стал Б.Б. Игнатьев. После внесенных изменений вместо Ассоциации решением Министерства юстиции Российской Федерации от 17 февраля 1995 г. было зарегистрировано Межрегиональное общественное объединение «Центральное казачье войско».

Выполняя указ Президента Российской Федерации «О перерегистрации общественных организаций», Межрегиональное общественное объединение «Центральное казачье войско» получило новое наименование и с 30 июня 1999 г. стало Межрегиональной общественной организацией «Центральное казачье войско».

Большой казачий круг Центрального казачьего войска в июне 2000 г. определил границы действия Центрального казачьего общества пределами Центрального федерального округа Российской Федерации. Утверждены символика и форма одежды членов ЦКВ.

С 2007 г. после подписания устава Президентом Российской Федерации действует войсковое казачье общество «Центральное казачье войско». С апреля 2009 г. ЦКВ является некоммерческой организацией.

5 октября 2010 г. Центральное казачье войско внесено Министерством юстиции Российской Федерации в государственный реестр казачьих обществ, что дало право ЦКВ на несение государственной службы. Согласно Указу Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014 г. № 247 возглавил Центральное казачье войско И.К. Миронов.

Структура войска

Центральное казачье войско, возглавляемое в настоящее время атаманом И.В. Мироновым, было организовано на базе объединившихся казачьих обществ, которые образовали 18 отделов войска в пределах Центрального федерального округа Российской Федерации. Это такие субъекты, как Вологодская, Тверская, Ярославская, Костромская, Владимирская, Ивановская, Московская, Смоленская, Калужская, Брянская, Орловская, Тульская (Западное), Курская, Липецкая, Белгородская, Тамбовская, Воронежская области и город федерального значения Москва.

Подготовка и деятельность казаков ВКО ЦКВ

У общества много задач. Ключевая – военно-патриотическое воспитание молодого поколения, ведение допризывной подготовки молодых казаков к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации и других силовых структурах. Воспитание осуществляется также в кадетских казачьих классах, казачьих военно-патриотических и спортивных клубах.