ЦЕНТР ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИИ РГГУ

Общеуниверситетский учебно-научный центр.

Директор - чл.-кор. РАН А.О. Чубарьян Зам. директора - канд. ист. наук О.В. Павленко Центр зарубежной истории совместно с Институтом всеобщей истории РАН реализует общую для РГГУ концепцию нового гуманитарного образования в области исторического знания. Основным принципом концепции является интеграция науки и образования. Ведущие ученые Института всеобщей истории читают для студентов исторических специальностей общие и специальные лекционные курсы, знакомят их с современными научными разработками и учебной литературой, помогая тем самым преодолеть существующий между ними разрыв, а также освоить опыт отечественных и зарубежных исторических школ и направлений. В Центре работает научно-методический семинар по актуальным проблемам зарубежной истории для всех, интересующихся этой проблематикой: преподавателей, аспирантов и студентов.

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