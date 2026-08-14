ЦЕНТР ДЕМЯНСКОГО РАЙОНА

Центр изучения истории и культуры Демянского района.

По залам центра изучения истории и культуры Демянского района проводятся групповые и индивидуальные обзорные и тематические экскурсии. В выставочном зале экспозиция меняется не реже одного раза в месяц. Это выставки местных художников, мастеров декоративно-прикладного искусства и привозные выставки. На базе музея проводятся традиционные посиделки для детей к датам народного календаря. Работает литературное объединение местных поэтов и прозаиков «Вехи».

МУК «Центр изучения истории и культуры Демянского района» расположен в здании бывшего жилого дома купца Г.М. Сметанина, памятнике архитектуры конца XIX века. Центр насчитывает 1006 экспонатов основного фонда и 3 тысячи единиц научно-вспомогательного фонда.

Филиалы: МУК «Центр изучения истории села Лычково», МУК «Центр изучения наследия В.П. Врасского», Туристско-экскурсионный центр «Чайка».

В МУК «Центр изучения истории и культуры Демянского района» работают 6 залов:

- Зал «Военная история Демянска» содржит сведения о дивизиях, защищавших Демянск в годы Великой Отечественной войны;

- Зал «Попово болото» на территории поселка Демянск в годы Великой Отечественной войны немецко-фашистскими оккупантами был образован лагерь для советских военнопленных, унесший жизни нескольких тысяч человек;

- Зал флоры и фауны Демянский край прекрасен своей природой. Район расположен в зоне смешанных лесов, здесь обитают 140 видов птиц и более 60 видов млекопитающих;

- Зал «Краеведение» включает экспозицию по ручной обработке льна и сведения по истории Демянского уезда;

- Зал «Крестьянский быт».

Выставочный зал постоянно экспонирует выставки картин, изделий декоративно-прикладного искусства, фотографии.

Иллюстрации:

Центр изучения истории и культуры Демянского района.