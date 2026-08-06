ЦЕНА ПОБЕДЫ

В ходе Великой Отечественной войны Советский Союз понес колоссальные потери как от собственно военных действий, ведших на ее территории, так и от немецкой оккупационной политики. Цифры потерь населения СССР постоянно уточняются и являются предметов различных споров и спекуляций, при этом оценка материальны и экономических потерь практически не изменилась с момент окончания войны.

Общие потери населения

Первые цифры потерь населения СССР в Великой Отечественной войне были озвучены И.В. Сталиным в интервью газете «Правда» от 14 марта 1946 г. Он заявил, что: «В результате немецкого вторжения Советский Союз безвозвратно потерял в боях с немцами, а также благодаря немецкой оккупации и угону советских людей на немецкую каторгу около семи миллионов человек ». Данная цифра носила декларативный и чисто политический характер и не основывалась на каких-либо серьезных подсчетах, тем не менее она долгое время не подвергалась ни малейшим сомнениям. Следующая цифра была приведена Н.С. Хрущевым в письме премьер-министру Швеции Т. Эрландеру от 5 ноября 1961 г. (которое было в том же году опубликовано в журнале «Международная жизнь» № 12 и получило широкое распространение). В нем Хрущев указывал: «Разве мы можем сидеть, сложа руки и ждать повторения 1941 года, когда германские милитаристы развязали войну против Советского Союза, которая унесла два десятка миллионов жизней советских людей ?». Данная цифра, значительно более близкая к реальной, не подвергалась сомнениям вплоть до краха СССР. В своем выступлении 9 мая 1965 г. Л.И. Брежнев еще раз подтвердил эту цифры, придав ей фактически статус официальной точки зрения: «Война унесла более двадцати миллионов жизней советских людей ».

Наиболее масштабное и серьезное исследование начало в 1988гг. группой специалистов Министерства обороны и военных историков под руководством начальника Главного организационно-мобилизационного управления ‒ заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР генерал-полковника Г.Ф. Кривошеева, который после выхода в 1991 г. в отставку возглавил эту группу. Именно на результатах исследований группы Кривошеева основывались данные, приведенные на торжественном заседании Верховного Совета СССР 8 мая 1990 г., когда потери СССР были оценены в «почти 27 миллионов человек». Результаты исследований группы Кривошеева были в полном объеме обнародованы в 1993 г. в отдельной книге: Гриф секретности снят. Потери Вооружённых сил СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтах: Статистическое исследование. / Под общ. ред. Г. Ф. Кривошеева. ‒ М.: Воениздат, 1993. В ней общие людские потери СССР в Великой Отечественной войне (погибшие в результате действий противника, умершие из-за повышения уровня смертности в годы войны, а также лица, оказавшиеся вне пределов СССР и не вернувшиеся обратно) оцениваются в 26,6 млн человек.

Хотя в современной России нет понятия «официальной численности потерь», данная цифра имеет наиболее широкое распространение и используется официальными лицами. В т.ч., она была вновь повторена как «уточненная цифра потерь СССР в Великой Отечественной войне» начальником управления Министерства обороны по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества генерал-майором запаса В.В. Поповым 13 ноября 2015 г.

Потери Красной Армии

На основе рассекреченных в 1993 г. данных архива Министерства обороны, а также длительной работы военных историков, потери советских вооруженных сил за время военных действий на советско-германском фронте (с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г.) составляют 8 860 400 советских военнослужащих. Эти данные были, в т.ч., официально подтверждены начальником Управления Министерства обороны по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества генерал-майором А.В. Кирилин 5 мая 2010 г. Эта цифра слагается из следующих:

1. Убито, умерло от ран и болезней, небоевые потери: 6 885 100 чел., в т.ч.

‒ убитые: 5 226 800 чел.;

‒ умершие от ран: 1 102 800 чел.;

‒ умершие от различных причин и несчастных случаев, расстрелянные: 555 500 чел.

2. Не вернувшиеся из плена (погибшие, эмигрировавшие) и пропавшие без вести: 1 783 300 чел.

‒ общее число пленных и пропавших без вести определено в 3 396 400 военнослужащих (еще ок. 1 162 600 чел. относится к неучтенным боевым потерям первых месяцев войны).

Распределение погибших во национальной принадлежности было сделано М.В. Филимошином (см. Филимошин М.В. Людские потери вооруженных сил СССР // Мир России. 1999. Т. 8. № 4. С. 92‒101). Ниже приведены данные по 7 национальностям (остальные ‒ менее 1%):

Потери гражданского населения

В основу наиболее широко распространено цифра также легли данные, полученные группой Г.Ф. Кривошеева. Она составляет 13 684 692 чел. и включает в себя следующие категории потерь:

‒ уничтожено на оккупированных территориях, погибло в результате боевых действий: 7 420 379 чел.;

‒ умерло вследствие гуманитарной катастрофы (голод, болезни, отсутствие медицинской помощи и др.): 4 100 000 чел.;

‒ погибло на принудительных работах в Германии: 2 164 313 чел.; в общую цифру не входит 451 100 чел., угнанных в Германию, но затем не вернувшихся в СССР.

Поскольку методика подсчетов потерь, особенно гражданского населения, не всегда отработана и в значительной степени носит характер допусков и оценок, то цифры потерь постоянно подвергаются критике со стороны ряда как отечественных, так и зарубежных исследователей. Однако, в работах даже наиболее серьезных из критиков (Л.Н. Лопуховский, В.Н. Земсков), не говоря уже об откровенно спекулятивных работах, страдают такими же недостатка и сосредотачиваются, прежде всего, не поиске несоответствий. Доказательная же база критиков часто слабее и фрагментарнее, чем в исследования группы Кривошеева. В связи с этим на данный момент, именно эти данные следует считать наиболее вероятными.

Имущественные потери

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1942 г. сформирована Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их союзников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР в годы Великой Отечественной войны. Она занималась сбором документов и подтверждений, в т.ч., и ущерба нанесенного народному хозяйству СССР немецкими захватчиками. Также часть этих данных была опубликована в 1948 г. в работе Н.А. Вознесенского, посвященной экономике СССР в годы войны.

По итогам войны комиссия обнародовала данные, которые являются актуальными и по сей день. Попытки критики этих данных носят, в большинстве случаев, конъюнктурный характер и не подтверждаются достаточной доказательной базой.

Комиссия предала гласности следующие данные об ущербе, нанесенном СССР:

‒ немецкий захватчики и их союзники разрушили 1710 городов и более 70 000 сел и деревень; крова лишилось ок. 25 миллионов человек;

‒ в городах СССР, подвергавшихся оккупации, уничтожено и разрушено 1209 тыс. жилых домов; в сельских районах ‒ 3,5 млн жилых домов;

‒ полностью или частично разрушено и разграблено 31 850 заводов, фабрик и других промышленных предприятий, не считая мелких предприятий и мастерских;

‒ разрушены, уничтожены или похищены 175 000 металлорежущих станков, 34 000 молотов и прессов, 2700 врубовых машин, 15 000 отбойных молотков, 5 млн. кет мощностей электростанций, 62 доменные печи, 213 мартеновских печей, 45 000 ткацких станков и 3 млн прядильных веретён;

‒ разрушено 4100 железнодорожных станций,6 5 000 километров железнодорожных путей, 13 000 железнодорожных мостов, уничтожено, повреждено и угнано 15 800 паровозов и мотовозов, 428 000 вагонов, 4280 пассажирских, грузовых и буксирных пароходов речного транспорта и судов технического вспомогательного флота и 4029 несамоходных судов;

‒ разрушено и разграблено 36 000 почтово-телеграфных учреждений, телефонных станций, радиостанций и других предприятий связи; уничтожено и похищено 2078 тыс. км проводов телеграфно-телефонных линий;

‒ разрушено и разграблено 98 000 колхозов, 1876 совхозов, 2890 машинно-тракторных станций, 285 000 животноводческих построек, принадлежащих колхозам, 505 тыс. га плодовых насаждений и 153 тыс. га виноградников;

‒ уничтожено или похищено 7 млн лошадей, 17 млн голов крупного рогатого скота, 20 млн. голов свиней, 27 млн. овец и коз и др.;

‒ уничтожено или похищено 137 000 тракторов, 49 000 комбайнов, 46 000 зерновых тракторных сеялок, 35 000 сложных и полусложных молотилок.

‒ уничтожено 82 000 начальных и средних школ, 1520 средних специальных учебных заведений, 334 высших учебных заведения, 605 научно-исследовательских институтов и других научных учреждений, 43 000 библиотек, 427 музеев, 167 театров;

‒ уничтожено 6 тысяч больниц, 33 тысячи поликлиник, диспансеров и амбулаторий, 976 санаториев и 656 домов отдыха;

‒ 216 700 магазинов, столовых, ресторанов и других торговых предприятий.

По данным Чрезвычайно комиссии Государственная комиссия установила материальный ущерб составлял около 30% национального богатства ССССР в целом, в районах, подвергшихся оккупации ‒ ок. 65%.

Потери имущества, т. е. ущерб от разрушения и разграбления государственного, кооперативного и личного имущества, был оценен (по довоенным ценам),в 679 млрд. руб., или 128 млрд. долларов США. Кроме того, материальный ущерб (прямые военные расходы, расходы, связанные с войной, потери дохода населения и социалистических предприятий) составили 1890 млрд. руб., или 357 млрд. долларов США. Общие материальные потери ССССР были оценены в 2 трлн. 600 млрд рублей.