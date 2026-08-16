ЦЕЛЬТИС Конрад (Celtis, Celtes Conrad, настоящая фамилия Пиккель (Bickell, Pickel))

Немецкий гуманист, неолатинский поэт и драматург.

Сын винодела, закончил школу в Вюрцбурге, учился в университетах Кельна, Гейдельберга, Эрфурта, Ростока и Лейпцига. Его первое сочинение "Искусство версификации и стихотворства" (1486), а также любовная лирика в духе Овидия и Горация приносят ему общеимперскую славу, и в 1487 г. император по инициативе Фридриха Мудрого увенчал поэта лавровым венком «poeta laureatus». После этого Цельтис совершил несколько лекционных туров по Империи, в частности, в 1487‒89 г. посетил итальянские университеты Рима, Болоньи, Флоренции и Венеции, затем провел два года в Кракове, в 1490 г. посетил Бреслау и Прагу. С 1491 г. занимал должность профессора Ингольштадте, а 1497 г. — в Венской академии, которая стала важнейшим центром немецкого гуманизма. Здесь он получил исключительную привилегию от императора Максимилиана как «архигуманист», и основал колледж поэтов и математиков (Collegium poetarum et mathematicorum).

Значение деятельности и творчества Цельтиса для немецкого гуманизма исключительно. Стремясь возродить практику римских академий, именно он основал первые поэтические братства (в Венгрии, Вене, Гейдельберге и др.). Произнесенная перед студентами Ингольштадта в 1492 г. лекция станет программой немецкого гуманизма в его соперничестве с итальянскими интеллектуалами. Национальный пыл Цельтиса также характерно отражен в его начинании создать обобщающее историко-географическое описание немецких земель («Germania illustrata»), своего рода продолжение труда Тацита о германцах, из которого он сам подготовил историю Германии и описание Нюренберга 1500 и 1502 гг. Цельтис также положил основу печати средневековых памятников, и, в частности, изданные им в 1501 г. рукописи драматургических сочинений Хросвиты Гандерсхеймской станут образцом для гуманистической христианской драматургии, в частности, для Бирка и Макропедия .

Иллюстрации:

Conrad Celtis Epitaph von Hans Burkmair 1507.