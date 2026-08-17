ЦЕЛИЙ АНТИПАТР ЛУЦИЙ

ЦЕ́ЛИЙ АНТИПА́ТР ЛУ́ЦИЙ (лат. Lucius Coelius Antipater) - римский историк II века до н.э.

О происхождении Луция Целия Антипатра мы ничего не можем утверждать определенно; возможно, он или его отец был вольноотпущенником. Антипатр был преподавателем риторики, он хорошо знал римское право. Его учеником был знаменитый оратор Луций Красс.

Антипатру принадлежит первое в римской исторической традиции монографическое сочинение в семи книгах, повествующее о войне с Ганнибалом; оно было посвящено римскому филологу Стилону, учителю Цицерона и Варрона. От этого труда сохранилось около 60 отрывков. Время его создания точно не определить, возможно, оно было написано после 121 года до н.э., так как в одном из фрагментов упоминается смерть Гая Гракха. Источниками его труда являются Фабий Пиктор, Катон, Силен из Калеакта (прокарфагенский писатель), возможно, Полибий; ориентировался ли Антипатр при выборе предмета на Фукидида или Невия, остается неясным. Он не затрагивал событий до начала II Пунической войны и после ее конца.

Целий Антипатр был сторонником азианства. Его речь ритмизирована, предложения разбиты на периоды, иногда слова стоят в странном порядке. Он был в большей степени ритором, чем историком, занимательность и драматизм событий его интересовали больше достоверности. Центром его работы стала фигура Сципиона Старшего. Антипатр включил в свое произведение много описаний чудовищ, историй об основании городов, анекдотов, речей (часто собственных).

Сочинение Антипатра ценили Цицерон и Адриан, на него ориентировался Саллюстий, он был источником для Варрона, Тита Ливия, Вергилия, Плиния Старшего, Плутарха и других авторов.