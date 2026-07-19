ЦЕЛИЙ

ЦЕ́ЛИЙ (лат. Mons Caelius) - один из семи холмов Рима , расположен юго-западнее Эсквилина .

Первоначально этот холм назывался Кверкветулан (Mons Querquetulanus), так как на нем была дубовая (quercus) роща; римские антиквары считали, что его названий «Целий» связано с Целием Вибенной, разместившего здесь свой гарнизон или похороненного на этом холме. Тулл Гостилий , захвативший Альбу Лонгу, переселил сабинское население на Целий. Он находился внутри стены Сервия Туллия. В республиканское время район был популярен среди небогатых слоев населения, но после пожара 27 года н.э. землю на Целии стали выкупать римские богачи, быстро повысившие его статус своими резиденциями и садами (их остатки обнаружены под Термами Каракаллы ). На холме располагался храм божественного Клавдия, построенный его вдовой Юлией Агриппиной. Нерон начал его разбирать, намереваясь использовать полученный материал для храма нимф в своем Золото Доме, но довести дело до конца не успел, и храм был восстановлен Веспасианом. Кроме того, там находился большой рынок и казармы некоторых воинских частей, расквартированных в Риме. Неподалеку от Целия располагаются Термы Каракаллы.