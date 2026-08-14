ЦЕХАНОВСКИЙ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

Рисованием занимался с детства. В юности занимался в частных студиях Парижа, затем поступил в Академию художеств в Петербурге. Продолжил обучение в Училище живописи, ваяния и зодчества в Москве. Во время гражданской войны работал художником-оформителем и декоратором в театре. В двадцатые годы занимался литографией, изготовлял плакаты для кинофильмов. Но наибольшую известность приобрел как иллюстратор книг, особенно детских. Огромным успехом пользовалась иллюстрированная им «Почта» Самуила Маршака. Именно этот опыт ритмичной, броской графики он и перенес в мультипликацию, которую считал разновидностью изобразительного искусства.

Фильм «Почта», сделанный в 1929 году, совершил настоящий прорыв в отношении к мультипликации, которую с этого момента стали воспринимать как самостоятельную разновидность киноискусства.

Теоретические статьи Цехановского, написанные на рубеже 1920-30-х годов до сих пор не потеряли своего значения, энергетики научной мысли.

Цехановский всегда шел вразрез с общепринятыми тенденциями, технологиями, стилистическими общими местами.

С появлением звука в кино он создает один из интереснейших экспериментальных фильмов этого периода «Пасифик 231», где в основе сложнейшей визуально-звуковой конструкции находилась идея полной синхронности звука и изображения, в то время как наиболее значительные мастера кино искали пути развития звука совсем в другом направлении.

В 1933 году он предпринял попытку создания полнометражной мультипликационной оперы «Сказка о попе и работнике его Балде» на музыку Дмитрия Шостаковича. Увы, этому интереснейшему эксперименту положило конец появление в газете «Правда» известной своими печальным последствиями статьи «Сумбур вместо музыки». От фильма сохранился только пролог со стихами поэта-обериута Александра Введенского, по которому можно представить грандиозность и необычность этого эксперимента.

Позднее, оказавшись режиссером студии «Союзмультфильм», Цехановский оставался одним из наиболее уважаемых мастеров. Простора для экспериментальных поисков в 1930-1950-е годы почти не оставалось, тем более, что прослыть «формалистом» в то время было очень небезопасно. Тем не менее, академическая точность в работе, высочайшая требовательность к коллегам и самому себе помогали ему создавать фильмы, высоко оцененные зрителями и профессионалами.

Автор статьи: Н.А. Изволов