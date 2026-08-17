ЦЕЦИЛИЯ РИМСКАЯ

Христианская святая. В католицизме с XV в. почитается как покровительница музыки.

Биография

Самым ранним источником, где упоминается дева-мученица Цецилия, стал т.н. Мартиролог Иеронима. В этом сборнике признанных святых, созданном, вероятно, в первой половине VI в., указано, что уже в IV в. св. Цецилия почиталась римской церковью. Так, в нем приводятся даты памяти (11 августа, 16 сентября, 22 ноября) и биографические сведения: «На Аппиевой дороге в Риме родилась и умерла св. Цецилия».

В к. V – начале VI в. были составлены «Деяния св. Цецилии», автор которых неизвестен. Согласно этому манускрипту, Цецилия происходила из знатной римской семьи Метеллов. Еще в детстве она обратилась в христианство и решила посвятить себя служению богу. Однако родители настояли на ее браке с богатым язычником Валерианом. После свершения брачного обряда Цецилия сказала мужу, что ее целомудренность принадлежит богу. Она уговорила Валериана принять обряд крещения, чтобы он узрел истинную веру. Согласно «Деяниям», вскоре христианство принял и брат Валериана, Тивуртий. Поселившись все вместе под одной крышей, молодые люди помогали бедным, раздавая все имущество. Вскоре Валериан и Тивуртий были арестованы по приказу префекта Турция Алмахия. Отказавшись принести жертвы языческим богам, братья были приговорены к смерти. По пути к месту казни им удалось обратить в христианство сопровождавшего их военачальника Максима. Узрев восхождение душ праведников на небеса, Максим стал проповедовать христианство, за что был прилюдно замучен ударами плетьми. Вскоре была арестована и Цецилия.

После отказа принести жертвы языческим богам Цецилию пытали раскаленной баней, однако после трех дней мучений святая была все еще жива. Тогда префект приказал умертвить деву через усечение головы. В попытке отрубить ей голову палач нанес Цецилии глубокие раны, от которых она скончалась через три дня. Тело Цецилии было захоронено папой Урбаном I, который ранее фигурирует в «Деяниях» как креститель Валериана. Дж.Б. де Росси, исследователь Рима раннехристианского периода, отмечает, что Цецилия могла быть захоронена в катакомбе папы Каликста I.

Среди других источников, где фигурируют сведения о Цецилии, наиболее важными, по мнению де Росси, являются агиографические сочинения епископа Венанция Фортуната. В частности, в одном из них он сообщает о смерти некой Цецилии между 176 и 180 гг. на о. Сицилия. Исследователь отмечает, что данные Венанция имеют большую историческую достоверность по сравнению с «Деяниями».

Однако в католической традиции имя святой неразрывно связано с Римом. Уже в V в. в районе Трастевере возникла Базилика св. Цецилии. По преданию, она была построена на месте жилого дома, который мученица завещала Церкви. В IX в. по приказу папы Пасхалия I в базилику из катакомб были перенесены мощи святой. Голова Цецилии была отправлена на хранение в монастырь Санти-Куаттро-Коронати.

В 1594 г. Цецилия была канонизирована. В 1599 г. захоронение святой было вскрыто. Присутствовавшие при этом событии засвидетельствовали нетленность останков. Вскоре мощи были перезахоронены под престолом базилики. Итальянский скульптор Стефано Мадерно, видевший тогда же останки Цецилии, в 1599-1600 гг. изготовил мраморную статую святой. Скульптура натуралистично изображает момент трагической смерти мученицы.

Иконография

Примерно до XV в. Цецилия изображалась как знатная дама в богатых одеждах. Однако с распространившемся с XV в. почитанием святой как покровительницы музыки ее образ видоизменился. Она стала изображаться сначала с органом-позитивом, а потом и с другими инструментами. Появление переносного органа в иконографии святой долгие годы связывалось с ошибкой в переводе «Деяний св. Цецилии». Так, в пассаже, описывающем бракосочетание Цецилии и Валериана, фраза «пока играли музыкальные инструменты (canetibus organis), она (Цецилия) в своем сердце пела Богу» была переведена «она пела и аккомпанировала себе на органе» (organo). Обращение к старейшим редакциям «Деяний» показало, что в озвученном пассаже речь идет не о музыкальных инструментах (canetibus organis), а о пыточных инструментах (candentibus organis). Таким образом, пассаж описывает мучения Цецилии, во время которых «она пела Богу в своем сердце».

Покровительница музыки

В 1584 г. св. Цецилия была названа покровительницей Академии музыки в Риме. В XVII в. в честь Цецилии была написаны различные музыкальные произведения такими авторами как Генри Перселл, Георг Гендель, Бенджамин Бриттен и др. В основном это оды и гимны, написанные ко дню святой.