ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Первая в России железная дорога общественного пользования. Открыта в 1837 году. Связывала между собой Санкт-Петербург и Царское село.

Проект

Одним из основных инициатором строительства Царскосельской железной дороги был австрийский инженер Франц Антон Фон Герстнер, под чьим руководством в 1832 году была запущена в эксплуатацию первая железная дорога в Австрийской империи. В 1834 году он посетил Россию для обозрения горных заводов. В 1835 году он подал записку на имя императора Николая I с предложением о строительстве сети железных дорог в России. Предлагалось связать между собой Петербург, Москву, Нижний Новгород, Казань и Одессу. Помимо этого Герстнер требовал для себя эксклюзивных прав на строительство железных дорог на следующие двадцать лет. В течение этого срока любая железная дорога, построенная без его разрешения, переходила в его собственность.

Предложения Герстнера были рассмотрены особым комитетом под председательством императора. Наиболее одиозные моменты были отвергнуты, однако сама идея строительства железных дорог в России получила одобрение правительства. Была создана комиссия под руководством Сперанского, которая признала полезным и реализуемым строительство железных дорог в России, и Герстнер получил разрешение на строительство царскосельской железной дороги.

Строительство и эксплуатация

15 апреля 1836 года был подписан указ об утверждении императором «Положения об учреждении общества Акционеров для сооружения железной дороги от С.-Петербурга до Царского Села с продолжением до Павловска». Основателями общества стали граф Алексей Бобринский, Бенедикт Крамер, Иван Конрад Плит и Франц Антон фон Герстнер. Несмотря на то, что строительство осуществлялось частной компанией, она при сооружении дороги пользовалась «всеми преимуществами казенных работ, то есть как бы сооружение сей дороги производилось непосредственно от Правительства». Кроме того железная дорога освобождалась от налогов и казенных сборов.

К строительству дороги приступили в апреле 1836 года. Процессом руководил сам Грестнер, его помощником был чешский инженер Ян Пернер, кроме того, в качестве инженеров было привлечено множество иностранных специалистов. Ширина коллеи, признанная Герстнером наиболее удобной, составила 1829 мм. Практически материалы для строительства, так же как и подвижной состав закупался за границей, преимущественно в Англии.

6 ноября 1836 года на участке Царское Село – Павловск начались пробные поездки. Первоначально все желающие могли проехать по участку бесплатно, однако затем за проезд стали брать деньги, в открытом экипаже – 40 коп., в закрытом – 80.

Весной 1837 года на дороге возобновились строительные работы, однако вскоре стало ясно, что вместо имеющихся в наличии 3 миллионов рублей, для завершения работ потребуется 4,5 миллиона. В августе 1837 года состоялось собрание акционеров общества, которые одобрили обращение к правительству для получения займа в полтора миллиона рублей.

В 1837 году заем от правительства был получен и 30 октября состоялось официальное открытие дороги. Машинистом первого поезда стал сам Герстнер. Длина дороги составила 27 километров.

22 мая 1838 года было запущено движение на участке Царское Село – Павловск. В том же году на дороге было введено постоянное расписание. Всего в сутки ходило пять пар поездов. Поездка занимала 42 минуты, средняя скорость поездов – 32 км/ч. К 1860-м годам среднюю скорость движения поездов удалось повысить до 42,7 км/ч, время движение сократилось почти на десять минут. Первоначально на дороге эксплуатировались вагоны и локомотивы иностранного производства, однако затем начали постепенно переходить на подвижной состав российского производства.

5 июня 1876 года было запущено двупутное движение поездов, что существенным образом увеличило скорость движения поездов. В 1900 году царскосельская железная дорога была включена в состав Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги, тогда же ширина колеи была сокращена до принятых в России 1524 мм.

Интересные факты

На царскосельской железной дороге произошла первая в истории России железнодорожная катастрофа. Из-за пьяного английского машиниста Роберта Максвелла, не выполнившего данное ему указание остановиться у станции Средняя Рогатка, столкнулись два поезда. Погибло 7 человек и 78 было ранено.