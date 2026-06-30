ЦАРСКОЕ СЕЛО (МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК)

Загородная резиденция российских царей с 1710 года, национализированная и превращенная в музей в 1918 году; ныне – музей-заповедник «Царское село»; город (с 1808 года, в 1918-1937 годах – Детское село, с 1937 года город Пушкин).

В состав музея-заповедника входит Екатерининский парк с Екатерининским дворцом, Александровский парк с Александровским дворцом, Баболовский парк и др.

История Царского Села, точнее местности вокруг рек Наровы, Невы и Луги, известна из Новгородских летописей. Область у реки Невы имела стратегическое значение для новгородцев, здесь проходили важные торговые пути, которые долгое время были яблоком раздора для немцев, шведов и русских.

После победы над шведами первым делом Петра I, стремившегося всеми силами приблизить отсталую Русь к Европе, стало основание новой столицы Санкт-Петербурга.

Для скорейшего заселения местности император начал раздавать пригороды своим приближенным. Северная война еще не успела закончиться, а Санкт-Петербург уже оброс прекрасными спутниками. Из-за особенностей рельефа и болотистой местности строить новые резиденции предпочитали на уже обжитых местах. Одним из таких мест стала Сарская мыза (Саари Мойс), бывшая усадьба шведского магната (1609-1702).

Сама деревянная усадьба располагалась там же, где впоследствии было возведено здание Екатерининского дворца. Сначала Петр I подарил Сарскую мызу А.Д. Меншикову. Затем 13 июня 1710 года (официальная дата основания Царского села) мыза была «отписана» его будущей жене Екатерине Алексеевне и включена в разряд дворцовых земель.

Первый каменный дворец на месте старой усадьбы был построен Иоганном Браунштейном. Работы длились с 1717-го по 1723 год. За это время на мызе успели отстроить множество хозяйственных и жилых помещений для прислуги. Мастером садово-паркового искусства В.Я. Роозеном был перепланирован сад. В 1719-м и 1722 году на нижней террасе вырыли два пруда. В 1716 году была построена деревянная Успенская церковь. С этого времени Сарская мыза стала Сарским селом. В 1725 году оно переименовывается в Царское село.

После смерти Петра Великого и его жены Царское Село отошло к Елизавете Петровне. В 1734 году была построена каменная Знаменская церковь. Везением для Царского Села был отмечен 1741 год. Именно тогда, взойдя на престол, Елизавета не забыла о своей вотчине и сделала ее летней резиденцией российских императоров. Здесь развернулось активное строительство, огромные суммы тратились на лучших архитекторов и садовников, на предметы роскоши и технические новинки.

В 1751-1756 годах архитектор Ф.Б. Растрелли приступил к перестройке Екатерининского дворца – лучшего воплощения любимого императрицей барокко. Разработали проект дворца архитекторы М.Г. Земцов и А.В. Квасов. Для императрицы Растрелли построил уникальный павильон Эрмитаж с выдвигающимися столами. В 1755 году в Екатерининский дворец из Зимнего перенесли Янтарный кабинет (янтарные мозаичные панно были изготовлены в Пруссии в 1709 году и преподнесены королем Фридрихом Вильгельмом I Петру I в 1716 году в качестве дипломатического подарка).

Тем временем парки Царского Села продолжали наполнятся искусными прудами, постройками в китайском, египетском, античном и готическом стиле.

Пришедшая на смену Елизавете Петровне Екатерина II внесла немалую лепту в облик Царского Села. В 1782 году были построены Орловские ворота, в 1784-1787 годах - Камеронова галерея. В середине XVIII века северо-западнее Екатерининского дворца был заложен Новый сад (в дальнейшем Александровский парк), предположительно по проекту С.И. Чевакинского и Н. Жирара. В 1792—1795 годах на северо-восточной границе Нового сада для будущего императора Александра I по проекту Дж. Кваренги был возведен Александровский дворец, прекрасный образец классицизма. Непосредственное руководство работами осуществляли архитекторы И.В. и П.В. Нееловы. В 1792 году по проекту И.В. Неелова вокруг дворца был создан небольшой пейзажный парк с Кухонным, Фасадным (или Нижним), Детским прудами. В 1780-е возник Баболовский парк, образовавший с Екатерининским и Александровским парками единый массив. Также при Екатерине Великой был проведен водопровод для питания прудов и снабжения Царского села питьевой водой. После смерти императрицы и восшествия на престол Павла I некоторые постройки были разрушены, а все незавершенные стройки встали.

XIX век принес в Царское Село мир и успокоение. Александр, воспитанный своей бабкой, стал ее достойным наследником. В эпоху его правления дворцы Царского Села достраивались и улучшались.В архитектуре нашло отражение увлечение средневековьем, характерным для искусства начала XIX века. Ему отвечала башня Шапель, возведенная по проекту А. А. Менеласа. В 1818-1819 годах он же занялся частичной перестройкой Оранжереи в Александровском парке. После пожара 1820 года в Большом дворце под руководством архитектора В.П. Стасова велись восстановительные работы. Им же были построены несколько зданий в классическом стиле: Манеж, Конюшенный корпус, Большая оранжерея. Александр I успел сделать главное. Мечтая вырастить достойные кадры для государственной службы, император основал в 1811 году Царскосельский лицей (архитектор В.П. Стасов; с 1843-го по 1917 год Александровский лицей), чем определил судьбу города на многие годы вперед.

В 1811-1817 годах в лицее жил и учился А.С. Пушкин. Именно с этого момента началась история Царского Села как «города муз».

При Николае I в 1827—1830 годах при въезде в город со стороны Петербургского шоссе архитектором А.А. Менеласом были воздвигнуты чугунные Египетские ворота. В 1837 году начала действовать первая железная дорога в России. Она соединила Санкт-Петербург и Царское село. В 1840 году был возведен Екатерининский собор. При Александре III Царское село получило телефонную сеть, а в 1887 году стало первым полностью электрифицированным городом в Европе.

Император Николай II родился в Царском селе и сделал его своей постоянной резиденцией в 1905 году. Были внесены большие изменения в оформлении интерьеров Александровского дворца, в котором жил царь с семьей. В 1910-е годы к северу от дворца архитектором С.С. Кричинским был построен Федоровский городок для императорских конных войск. При нем в 1910-1913 годах по проекту В. Покровского был возведен Федоровский собор (освящен 17 июля 1913 года). Во время Первой мировой войны в Царском селе действовала радиотелеграфная международная станция и один из первых аэродромов в России. Именно в Царском селе в период Февральской революции содержалась под арестом императорская семья. Отсюда семью Романовых увезли в сибирскую ссылку. Во времена Гражданской войны пострадали коллекции резиденции, многие произведения пропали без следа.

В 1918 году дворцово-парковый комплекс был национализирован и получил статус музея.

Самым серьезным испытаниям для Царского Села за всю его историю стала Великая Отечественная война. С сентября 1941 года город был оккупирован немецкими войсками. Во время фашистской оккупации парки и сады пришли в запустение, предметы искусства варварски уничтожались или вывозились (в том числе убранство Янтарной комнаты). Екатерининский дворец был превращен в большой гараж, в Александровском дворце обосновался штаб гестапо, а дворцовая церковь стала стоянкой.

Пережив войну, Царское село смогло оправиться и вернуть себе весь былой блеск и красоту. В 1946 году были открыты парки, в 1959-м открыты для обозрения первые шесть восстановленных залов дворца. В 1949 году для посетителей был открыт Лицей. В 2003 году восстановлена Янтарная комната. Реставрационные работы продолжаются до сих пор.