ЦАРИЦЫНО (МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК)

Дворцово-парковый ансамбль на юге Москвы; заложен по велению императрицы Екатерины II в 1776 году. Находится в ведении музея-заповедника «Царицыно», основанного в 1984 году.

Первые поселения славян появились на землях будущего Царицына, вероятно, в конце IX века. В царицынском парке сохранилось несколько групп курганов – захоронения вятичей XI-XII веков. Из находок, сделанных в курганах, преобладают украшения из сплавов меди, бронзы, предметы из глины. Также археологами были обнаружены следы древних поселений и пашен. Но большинство местных поселений прекратили свое существование в XIII веке после татаро-монгольского нашествия.

Первые письменные известия о местности, где позднее раскинется архитектурно-парковый ансамбль Царицыно, относится к XVI веку. Тогда здесь были пустоши, одна из которых называлась Черная грязь.

Первыми владельцами Черной грязи в 1633 году стали бояре Стрешневы, родственники жены царя Михаила Федоровича. При Семене Стрешневе здесь появился боярский двор с фруктовыми садами. Он устроил в Черной Грязи богатую усадьбу с хоромами на переднем дворе, а также «мыльней», погребами, «сушилом», «рубленой поварней», фруктовым садом, огородом, рыбным прудом с мельницей на реке Городенке. После его смерти (1666) и смерти его жены (1673) имение перешло к дворцовому ведомству, а затем было передано И.Ф. Стрешневу. В 1683 году он подарил Черную грязь своему внуку А.В. Голицыну. Рядом с Черной Грязью Голицын построил деревянную церковь во имя иконы Богородицы Живоносный Источник, благодаря чему сельцо Черная Грязь стало селом Богородским.

При А.В. Голицыне дом и усадьба строились на широкую ногу. На вотчинном дворе вместо прежних «ветхих» появились новые хоромы. Были заведены конюшенный, воловий, солодовенный дворы, построены новые плотины и мельницы, увеличился сад. От благоустроенного богатого поместья Голицыных до наших дней сохранились пруды.

В 1689 году после воцарения Петра I Голицыны попали в опалу и были сосланы, а имение конфисковано. 1711 оду. Петр I пожаловал Черную грязь вместе с соседним Булатниковым своему союзнику, молдавскому господарю Дмитрию Константиновичу Кантемиру, вынужденному переселиться в Россию после неудачного Прутского похода. Кантемиры владели усадьбой до 1775 года.

В 1721-1722 годах в Черной Грязи была построена новая церковь с каменным нижним ярусом. При Константине Кантимире появился новый деревянный дом. На планах Черной Грязи 176го и 1775 года заметны черты культуры барокко. На месте нынешней поляны за Большим дворцом были запланированы партеры и боскеты регулярного сада. От планировки усадьбы времен Кантемиров до наших дней сохранились общие контуры земляной пирамиды с террасами по склону высокого берега Царицынского пруда.

Матвей Кантемир, владевший Черной Грязью 14 лет, построил здесь каменную церковь (1759-1765) во имя Живоносного Источника Пресвятой Богородицы с пределом во имя св. великомученика Димитрия Мироточивого. Сегодня это самая старая часть церкви. При ней похоронены сам князь М.Д. Кантемир и его жена Аграфена Яковлевна. Третий придел в честь иконы Казанской Божией Матери появился в 1880-е годы, когда вся церковь приобрела современный вид.

Обширная система прудов (Цареборисовский; Развиловатый или Шипиловский – сейчас Нижний Царицынский; Царицынский или Черногрязский, также Английский) площадью около 150 гектаров, складывалась на землях будущего Царицына и на прилегающих территориях в течение почти трехсот лет. Пруды были устроены в долинах речки Городенки (Городня) и ее притоков – Язвенки, Черепишки и Чертановки.

В 1775 году Екатерина II выкупила Черную Грязь и дала ей новое название – Царицыно. У императрицы были грандиозные планы по его устройству. Она собиралась возвести здесь роскошный дворец, парк с павильонами, искусственные руины и гроты.

С 1776-го по 1785 год В.И. Баженов возводил в Царицыне уникальный дворцовый комплекс, насчитывавший семнадцать построек и отличавшийся легкостью и живописностью. Однако почти полностью завершенный, он так и не стал действующей императорской резиденцией. В 1785 году Екатерина II повелела снести почти всю центральную часть дворцового ансамбля, т.к. результаты строительства ее не устроили. Новый проект представил М.Ф. Казаков. Екатерина утвердила его, и работы в Царицыне продолжились. К июлю 1786 года были разобраны построенные Баженовым дворцы, а затем Кавалерский и Камер-Юнфарский корпуса. В течение следующих десяти лет на месте разрушенного было возведено внушительное здание нового дворца в неоготическом стиле, сопоставимого по парадности с дворцами императорских резиденций в Петергофе и Царском Селе.

Строительство Большого дворца прервалось с кончиной императрицы в ноябре 1796 году. Посетив Царицыно, император Павел издал указ о прекращении работ. Грандиозная эпопея двадцатилетнего строительства оказалась незавершенной. Ансамбль, созданный двумя прославленными русскими зодчими, так и не был востребован по прямому назначению.

В начале XIX века в Царицыно проводились народные гуляния и празднества. При П.С. Валуеве, главноначальствующем Экспедии Кремлевского строения, к чьему ведомству относилась усадьба, в 1801-1814 годы происходила реконструкция царицынских оранжерей, устраивался английский парк с беседками и павильонами, появился Валуевский дом. Отечественная война 1812 года и смерть Валуева прервали эти работы. Началось угасание Царицына. В 1831 году оно перешло из ведомства Экспедиции Кремлевского строения в Московскую Дворцовую контору, а в 1860-м — в Московскую Удельную контору.

В 1960-х годы баженовские сооружения в Царицыне были взяты под охрану как памятники архитектуры. В середине 1980-х началась научная реставрация зданий Царицынского ансамбля. В 1993 году Царицыно получило статус музея-заповедника. В 2005-2007 годах происходило восстановление аллей, плотин и пристаней, реставрация Большого Царицынского дворца, парковых павильонов и мостиков.

Царицыно в искусстве

И.С. Тургенев. Накануне (1859). Действие одной из глав происходит в Царицыно.

Леонид Андреев. Рассказы «Петька на даче» (1899), «Жизнь Василия Фивейского» (1903).

Иван Бунин. Рассказы «Кума», «Десятое сентября».

В 1939 году в Царицыне снимались некоторые сцены фильма "Музыкальная история".

В 1983 году на центральной поляне были сняты кадры фильма "У опасной черты"

В 2008 году в залахБольшого Царицынского дворцапроходили съёмки фильма "Адмиралъ" (сцены воображаемого бала).