ЦАМУТАЛИ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Советский и российский историк. Доктор исторических наук (1979), главный научный сотрудник Отдела новой истории России Санкт-Петербургского института истории РАН.

Родился 10 февраля 1931 года в Ленинграде. В 1953 году окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета.

В 1953–1958 годах – младший научный сотрудник Ленинградского музея Великой Октябрьской социалистической революции.

В 1958–1962 годах – старший научный сотрудник Института славяноведения АН СССР.

С 1957 по 1961 год обучался в аспирантуре Ленинградского отделения института истории СССР АН СССР.

С 1962 года – сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН (до 1992 года – Ленинградское отделение Института истории СССР АН СССР; с 1992 по 2000 год - Санкт-Петербургский филиал Института российской истории РАН). С 1978 по 2009 год заведовал сектором, затем отделом истории СССР периода капитализма (после 1991 года – отделом новой истории России). С 2009 года – главный научный сотрудник.

В 1964 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Очерки демократического направления в русской историографии 60-70-х гг. XIX в.».

В 1979 году защитил докторскую диссертацию на тему «Борьба течений в русской историографии во второй половине XIX в.».

С 1985 года – член Ученого совета СПбИИ РАН.

С 1990 года – член Диссертационного совета института.

С 1996 по 2010 год – профессор факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Автор более 350 научных публикаций. В область научных интересов входят история революционного движения и общественно-политической мысли в России, русская историографии XIX – начала ХХ века, история Великой отечественной войны и обороны Ленинграда.

Сочинения

Очерки демократического направления в русской историографии 60-70-х гг. XIX в. Л., 1971;

Борьба течений в русской историографии во второй половине XIX в. Л., 1977;

Борьба направлений в русской историографии в период империализма. Л., 1986.