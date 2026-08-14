C ЕНТ-ДЖОРДЖЕС

Cент-Джóрджес — столица Гренады . Расположен на юго-западном берегу острова. Население агломерации — 33 734 человек (2012), с тех пор, по оценкам, не выросло. Основан французами в 1650. В 1666 построен деревянный Форт-Рояль, в 1705–1710 сооружена каменная крепость (сегодня Форт-Джордж, сохранился, в основном используется полицией). С 1763 принадлежит британцам (см. Семилетняя вой­на 1756–1763 ), получил современное название. В 1885–1958 — столица Британских Наветренных островов. Серьезно пострадал от урагана «Иван» 7 сентября 2004.

Гренадский национальный музей (1976) в здании французских казарм (1704). Неоготические католический собор Непорочного зачатия (1840–1884), англиканская церковь Сент-Джордж (1825, 1904), пресвитерианская церковь Сент-Эндрю (1833; после урагана «Иван» сохранилась только башня). В Йорк-хаусе (­1770-е) до урагана «Иван» размещался парламент страны. Новое здание парламента (2018) работы местных архитекторов выстроено с помощью Мексики и Объединенных Арабских Эмиратов. Публичная библиотека и государственный архив (1853). Частная медицинская школа. Международный аэропорт имени Мориса Бишопа (1983). А. А. Исэров.