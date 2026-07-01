БЗИЮКСКАЯ БИТВА

Сражение, произошедшее в 1796 в долине реки Бзиюк (близ современной станицы Новодимитриевской Краснодарского края ) между шапсуги и абадзехами с одной стороны и бжедугами и казаками — с другой.

Нашла широкое отражение в адыгском фольклоре . Сражению предшествовало восстание шапсугов и абадзехов против своих дворян, нашедших убежище у бжедугов. Шапсуги и абадзехи объявили бжедугам войну. Последние обратились за помощью к черноморским казакам, которые выделили усиленный орудием отряд под командованием полковника Еремеева.

Битва началась атакой шапсугов, заманивших конницу бжедугов в засаду, откуда ей удалось вырваться с большими потерями. Но общее наступление шапсугов сорвалось. Попав под огонь орудия и не выдержав контратаки бжедугской пехоты , они отступили. Затем бжедугская конница ударила в тыл противника и обратила его в бегство.

Потери шапсугов составили более 800 чел., казаков — 1 погибший и 10 раненных. О потерях бжедугов неизвестно.

Автор статьи: В. Л. Телицын.

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