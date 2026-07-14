БЮТЕЙДЯХСКИЙ МУЗЕЙ

Бютейдяхский музей истории и культуры. В 1823 году в местности Бютейдях Мегинского улуса построено здание Мегинской богородской церкви. Эта дата считается началом основания села.

Здание церкви считается самым большим в Восточной части Якутии. Церковь действовала до 1930 года после этого его здание использовали как склад, учебная мастерская, физзал. В 1967 году, 7 ноября по инициативе директора Бютейдяхской средней школы историка-краеведа Капитонова Михаила Егоровича при церкви был открыт 1-й музей краеведения.

В открытие данного музея способствовала празднование 50-летия Октябрьской революции. Будучи большим патриотом Петр Никитич Попов, председатель колхоза пригласил группу художников оказать помощь, и было собрано около 190 работ - оригиналов художников республики, часть из них как подарок, часть работ Петр Никитич купил у художников и у Якутского художественного музея. Было собрано у населения очень много экспонатов старинной якутской утвари, предметов быта, охоты, одежды и т.д. Местные жители подарили около 30 чучел животных. Так было положено начало музейного дело в Бютейдяхе. Но по ряду обстоятельств данный музей перестал работать с 1980-х годов.

С 1995 года музейным делом в Бютейдяхе стало заниматься школа и в настоящее время создан целый музейный комплекс школы состоящий из 6 объектов.

Иллюстрации :

Бютейдяхский музей истории и культуры.