БЫКАДОРОВ ВЛАДИМИР ИСААКИЕВИЧ

От Королевства сербов, хорватов, словенцев до США

Родился в семье донского казака, генерал-майора Быкадорова И.Ф. , участвовавшего в Гражданской войне на стороне белого движения. В 1924 г. вместе с родителями переехал в Чехословакию в Прагу, затем во Францию в 1931 г., где долгое время жили в провинции, занимались сельским хозяйством. В 1939 г. окончил техникум при заводе, получив специальность «механик в металлургии», продолжил учебу, став электриком-механиком. В Нормандии впервые познакомился с членами Национально-Трудового Союза (НТС), состоял в Национальной организации русских разведчиков. После оккупации Франции в 1940 г. был вывезен на работу в Германию. В Берлине вступил в Национальную организацию русской молодежи, созданной под контролем властей вместо скаутской организации. В июле 1942 г. вошел в состав НТС, занимался печатью и пропагандой, некоторое время был личным секретарем охранником и главы организации В.М. Байдалакова. 11 июля 1944 г. гестапо арестовала Быкадорова, при обыске нашли значки скаутов, следователи пытались узнать об организации, но он никого не выдал, и его поместили в концлагерь Заксенхаузен, затем перевели в тюрьму в Берлин на Александерплац. Благодаря стечению благоприятному стечению обстоятельств 21 февраля 1945 г. смог выйти из тюрьмы и уехал из Берлина, вскоре восстановил контакты с кругами русских эмигрантов. Благодаря связям прошел офицерские курсы РОА в Мюнзингене, получил чин поручика РОА. Вместе с капитаном Н.Ф. Лапиным его отправили для переговоров о сдаче в плен воинских частей РОА представителям США. Переговоры затянулись, а после 8 мая 1945 г. были прерваны, Быкадоров и Лапин были арестованы и содержались в лагерях военнопленных (впоследствии Лапина выдали советской стороне). 23 июля 1946 г. Быкадорова освободили из лагеря, а в 1948 г. он перебрался во Францию к своим родным. В 1951 г. переехал в Монреаль (Канаду), где основывал и руководил дружиной молодежной организации ОРЮР, а также создал отделение НТС. С 1959 г. переехал в США, жил в г. Лос-Анджелес, работал инженером в NASA вплоть до выхода на пенсию в 1988 г. При этом продолжал заниматься активной общественной деятельностью среди русских эмигрантов, принял участие в возрождении Организации российских юных разведчиков в России.