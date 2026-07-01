БЫЧКОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Бычков Георгий Алексеевич (08.04.1856–?) – из казачьих детей ст. Оренбургской 1-го военного отдела Оренбургского казачьего войска. Окончил Оренбургское казачье юнкерское училище по 1 р. (1878) и оф. кав. школу. На службе с 13.04.1870. Хор. (с 16.04.1878). Сотн. (с 18.12.1878). Подъес. (за отл., с 07.12.1885). Ес. (за отл., с 01.07.1894). Войск. старшина (за отл., с 26.02.1899). Полк. (за БО, с 07.10.1904). Ген.-майор (с 18.11.1910, в отставке). Служба: Пом. ст. адъютанта упр. 1-го военного отдела Оренбургского казачьего войска (12.12.1886–15.03.1888). В 6 Оренбургском казачьем полку (1888–1891). Личный адъютант Наказного атамана Оренбургского казачьего войска (01.03.1894–03.01.1895). Командир 1 ОКС (1896–1898), пом. атамана 1-го военного отдела Оренбургского казачьего войска (08.03–01.11.1900), и.д. атамана 1-го военного отдела Оренбургского казачьего войска (01.11.1900–15.03.1901), пом. ком. 5 Оренбургского казачьего полка (1902–1904), пом. ком. 6 Оренбургского казачьего полка (1904), командир 12 Оренбургского казачьего полка (с 16.04.1904) во время русско-японской войны, командир 13 Оренбургского казачьего полка (до 07.11.1905), командир 3 Оренбургского казачьего полка (1906–1908). В распор. Наказного атамана Оренбургского казачьего войска. Вышел в отставку в чине ген.-майора (18.11.1910). Председ. комиссии по удовлетворению заявлений о реквизициях (Указ Войскового правительства Оренбургского казачьего войска № 9. 23.07.1918). Председ. Ликвидац. комиссии при упр. 1-го военного округа Оренбургского казачьего войска (Приказ по Оренбургскому казачьему войску № 184. 16.09.1918). Уполномоченный по военно-администр. управлению Уральской группы (на 10.1919). Награды: Св. Стан. 3-й ст. (1883), Св. Анны 3-й ст. (1885), чин подъесаула (1885), чин есаула (1894), серебр. медаль в память царствования имп. Александра III (1896), Св. Стан. 2-й ст. (1898), Св. Анны 2-й ст. (1898), чин войскового старшины (1899), Св. Анны 2-й ст. (1901), чин полковника (1904), Св. Вл. 4-й ст. м. и б. (1904), золотая шашка «За храбрость» (1904), Св. Вл. 3-й ст. м. (1905). Супруга Мария Михайловна Ситникова. Дети: Александр (27.08.1877), Михаил (1879), Алексей (11.07.1884), Борис (12.08.1889), Мария (25.11.1892), Нина (1895), Ольга (1898).