БУЗА ЕЛИСЕЙ ЮРЬЕВИЧ

Биографические данные

Доподлинно о происхождении Елисея Бузы неизвестно. Первые сведения о нем относятся только к 1630 г. Запись о нем сохранилась в окладных книгах Енисейского острога, здесь он фигурирует в списке рядовых стрельцов.

О Елисее Бузе есть упоминание как об участнике похода И. Ермолина и В.Е. Бугра в 1632 г. на р. Лену. Отряд направился для оказания помощи енисейскому сотнику П.И. Бекетову. Вплоть до весны 1633 г. Е.Ю. Буза вместе с П.И. Бекетовым исследовал новые земли. Отряд побывал в землях якутов, не желавших присягать русскому царю. Е.Ю. Буза участвовал в сооружении Якутского острога.

Походы

В 1636 г. Е.Ю. Буза уже десятник. По заданию енисейского воеводы П. Соковнина должен был на р. Лене набрать вольных «охочих» людей, провести исследование новых земель по рекам, которые впадали в море Лаптевых, и объясачить живших там «инородцев». В 1636 г. Е.Ю. Буза перебрался из Енисейска в Олекминский острог, располагавшийся на р. Лене. Здесь он собрал отряд в 46 человек из промышленных людей, запасся для отряда продовольствием, припасами и оружием. Первым совершил плавание вниз по р. Лене – от Олекмы до устья, вышел в море западным рукавом в Оленекский залив, открыв р. Оленек и поднявшись вверх по этой реке. Весной 1637 г. Е.Ю. Буза совершил переход по суше к устью р. Молодо, снова спустившись вниз по р. Лене до устья, и вышел в море восточным рукавом в губу Буор-Хая и открыл р. Омолой. По суше дошел до верхней Яны, здесь он провел зимовку.

В 1638 г. Е.Ю. Буза получил назначение приказчиком в Нижнее зимовье на р. Яне, где он пробыл до 1641 г. Отсюда он предпринял поход в верховья реки. По восточному рукаву добрался до озера Чендон, где повстречал юкагиров и поставил зимовье (1639). В 1640 г. вместе с отрядом казаков Е.Ю. Буза предпринял попытку пройти к р. Ламе. В 1642 г. состоялся поход к р. Индигирке. В 1644 г. Е.Ю. Буза возвратился в Якутск, а оттуда – в Москву. Последнее упоминание о Е.Ю. Бузе относится к 1646 г.