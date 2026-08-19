БУТЫРСКАЯ ТЮРЬМА

Бутырка в XVIII столетии

Первоначально был сооружен деревянный острог. С 1782 г. в центре комплекса располагался тюремный Покровский храм.

После подавления крестьянского восстания под предводительством Е.И. Пугачева в Бутырской тюрьме содержали самого зачинщика. Пугачевской стала именоваться Южная башня, в подвале которой Пугачев был прикован к стене перед казнью.

В 1784 г. Екатерина II дала согласие на постройку каменного губернского тюремного замка. Здание, построенное по проекту архитектора М.Ф. Казакова, числится в списке памятников истории и архитектуры, охраняемых государством. По плану сооружение должно было представлять вытянутый шестиугольник с четырьмя круглыми башнями и высокими кирпичными стенами. Башни Бутырской тюрьмы носят наименования: Полицейская, Пугачевская, Северная и Часовая.

Тюрьма в XIX веке

Ко второй половине XIX в. Бутырская тюрьма стала центральной пересыльной тюрьмой, пропускавшей ежегодно около 30 тысяч заключенных. В 1878 г. тюрьма была перестроена и расширена. Главный тюремный корпус был сооружен в 1879 г. Вместимость достигала 2500 заключенных. С 1881 г. в тюрьме содержались политические преступники (их размещали в башнях). Тюрьму посещал писатель Л.Н. Толстой, интересовавшийся бытом заключенных и собиравший материал для своих произведений (в частности, для романа «Воскресение»). В Бутырской тюрьме содержались многие видные узники. Среди них видные деятели революционного движения: Н.Э. Бауман, К.Е. Ворошилов, Ф.Э. Дзержинский, Н.И. Махно, В.В. Маяковский, Л.Д. Троцкий, Н.П. Шмит.

Бутырка в эпоху великих перемен и Советской власти

После Первой русской революции тюрьма стала временным централом с суровыми правилами содержания и телесными наказаниями. Санитарное состояние тюрьмы ухудшилось. По данным на 1910-1911 гг. ежедневная смертность (прежде всего, от туберкулеза) достигала 400 человек. После 1917 г. тюрьма использовалась ВЧК для содержания лиц, подозревавшихся в контрреволюционной деятельности. Храм упразднили в 1922 г. (возобновил работу с 1992 г.).

Бутырская тюрьма была одним из мест массового содержания заключенных в годы большого террора. Среди известных заключенных советского периода Е.С. Гинзбург, С.П. Королев, О.Э. Мандельштам, А.И. Солженицын, В.Т. Шаламов. 218 узников Бутырской тюрьмы из числа деятелей Русской православной церкви Архиерейским собором Русской православной церкви причислены к лику святых как новомученики Бутырские.

Современное состояние

В 2001 г. тюрьма была отреставрирована и отремонтирована. Ныне – следственный изолятор № 2 Управления федеральной службы исполнения наказаний. С 1971 г. в Бутырской тюрьме работает музей, который открыт для посещения группами по предварительной заявке.