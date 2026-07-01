БУТУРЛИН ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ

Государственная служба

Родился в семье графа П.А. Бутурлина и графини М.А.Воронцовой. Однако через два года после родов его мать скончалась, и Бутурлина воспитывал его родной дядя – А.Р. Воронцов, в дальнейшем – канцлер Российской империи.

Обучался в Сухопутном шляхетском корпусе. С 1785 г. некоторое время был адъютантом у Г.А. Потемкина. Но Бутурлин вскоре охладел к военной службе и начал свою работу в Коллегии иностранных дел. Бутурлин сильно увлекался идеями французских просветителей и имел серьезное намерение посетить Францию, которая находилась на пороге революционных событий. Но в такой поездке ему было отказано, и он оставил службу, переехав на постоянное жительство в Москву.

Через некоторое время Бутурлин возвращается на службу, но его дипломатическая карьера не сложилась. В 1805 г. после разрыва дипломатических отношений России с Папской областью сорвалась его поездка в Рим, а четыре года спустя он сам отказался ехать посланником в Штутгарт. Бутурлин занял пост директора Эрмитажа. Он находился на этой должности до 1817 г., но при этом никакого фактического участия в жизни музея он не принимал.

Библиограф

Любимым увлечением Бутурлина было собирание книг, которым он занялся в Москве. Она состояла из 30 тыс. томов, в ней были уникальные издания XV-XVI вв. Эта библиотека сгорела во время московского пожара 1812.

После того, как в 1817 г. Бутурлин дослужился до тайного советника он вышел в отставку и навсегда покинул Россию. Его новым местом жительства стала Италия. В Италии Бутурлин начал собирать вторую свою библиотеку. В отличие от предыдущей библиотеки, сгоревшей во время Отечественной войны 1812 г. , в новой более заметное место занимали итальянские книги, либо связанные с Италией. В новой библиотеке Бутурлина находилась уникальная пергаментная рукопись – список «Божественной комедии» Данте Алигьери, с его, по некоторым версиям, собственноручными поправками.

Бутурлин скончался там же в Италии, похоронен в г. Ливорно.