БУТИКОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ

Известный московский купец первой гильдии, глава семьи московских предпринимателей и благотворителей. Имел звание потомственного почетного гражданина, был членом Московской фондовой биржи. Также Иван Петрович служил казначеем Хамовнического отделения попечительства о бедных в Москве, ротманом 2-го департамента Московского городового магистрата.

Иван Петрович Бутиков занимался текстильной промышленностью. В его владении была бумаготкацкая фабрика в Лефортовской части Москвы, основанная в 1812 году и располагавшаяся в здании, арендованном у Гучковых. Корпуса фабрики тянулись вдоль Пречистенской набережной и между 1-м и 2-м Ушаковскими переулками. Именно по имени владельца предприятия переулок, расположенный между 1-м Ушаковским и 1-м Зачатьевским, получил название Бутиковский.

Затем предприятие было переведено в район Остоженки. При этом производство было заметно расширено, и образовалась бумаго- и шерстоткацкая фабрика.

Стоит отметить, что И.П. Бутиков принадлежал к старообрядской вере. После размещения его предприятия на Остоженке в этом районе поселилось много старообрядцев. Впоследствии в Турчаниновом переулке был построен старообрядческий Покровский храм.

В конце жизни Иван Петрович Бутиков ушел в иноки под именем Иларий. Скончался Иван Петрович в 1874 году.

В 1881 году, на основе фабрики Бутикова в Лефортово было создано «Товарищество мануфактур Ивана Бутикова». Товариществу принадлежала и фабрика на Остоженке. Производство развивалось и расширялось. Это видно из статистики. Так, в 1853 году на этой фабрике работало 500 человек, а в 1903 году количество рабочих увеличилось до 1576 человек. Производство приносило немалую прибыль.