БУРЖУАЗИЯ

Откуда пошла буржуазия?

Имущественное неравенство людей неизбежно привело к социальному неравенству. Уже в Средневековье появилось деление общества на городское и сельское – на горожан и крестьян.

В эпоху феодализма под буржуазией понимали городских жителей. К XV в. термин «буржуазия» употреблялся уже в значение другого «третьего сословия». Речь шла о податных – верхушке горожан, представленной на Генеральных штатах.

С разложением феодализма буржуазия превратилась в обеспеченную и социально активную часть третьего сословия. Особенно это было характерно для Франции. После Нидерландской буржуазной революции буржуазия инициирует революционные процессы, фактически меняет феодальную власть.

Кто относился к буржуазии?

Буржуазия не была однородна и отличилась по имуществу, средствам производства, политическим правам. Во Франции, Италии, Нидерландах буржуазия Средневековья – это богатые мастера, бедные подмастерья, цеховые рабочие, ростовщики, купцы. Они стремились освободить рынок от средневековых регламентаций и эмансипировать производство и торговлю.

В эпоху Великих географических открытий ускорилось первоначальное накопление капитала, что позволило многим людям начать свободно развивать свое производство. С появлением капитализма расслоение внутри буржуазии возросло. Появляется как крупная буржуазия, владеющая большими капиталами и имуществом, так и мелкая буржуазия, продающая результаты своего труда.

В 1789 г. Франция изменила свое сословное деление, что знаменовало появление деления на буржуазию и народ, уравненные в политических и юридических правах. Но об экономическом равенстве речи не велось. С принятием французской Конституции 1814 г. буржуазия сформировалась в особый класс, под которым понимались граждане, стремящиеся к политическому господству на основании собственного капитала. Ключевой аспект – собственность.

Виды буржуазии

Можно выделить несколько видов буржуазии. В основе положен принцип сферы деятельности и приложения капиталов. Речь идет о:

- промышленной буржуазии;

- торговой буржуазии;

- банковской буржуазии;

- сельской буржуазии.

Можно классифицировать буржуазию также на крупную, среднюю и мелкую. В основе – уровень дохода.

Буржуазия в России

Термин «буржуазия» в России часто переводился как «мещанство»; в настоящее время – предприниматель, эксплуататор.

В Российской империи складывание буржуазии как сословия имело свои особенности. Российские буржуа во многом опирались на поддержку государства, тесно взаимодействовали с дворянским сословием. Для них не было характерно высказыванием самостоятельных политических инициатив, в отличие от стран Европы, где буржуазия шла впереди многих социальных потрясений. Сильные экономические позиции не обеспечивали политического влияния. Эта тенденция сохранялась вплоть до начала XX в. Даже с легализацией политических партий в России буржуазия не включилась массово в политическую борьбу, сохраняя компромисс с чиновничьими кругами и дворянством.