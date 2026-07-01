БУРЛЮК ДАВИД ДАВИДОВИЧ

Русский поэт и художник, один из основоположников футуризма .

Ранние годы

Родился в семье агронома-самоучки и управляющего имениями Давида Давидовича Бурлюка и его жены Людмилы Михневич. Предки по отцовской линии были казаками, по материнской – белорусского происхождения. У Давида были младшие братья и сестры, Николай, Владимир, Людмила, Надежда и Марианна. Все отпрыски Бурлюков проявили себя на поприще искусства. Николай стал поэтом, Владимир, Людмила, Надежда и Марианна занимались живописью.

В 1895-1896 гг. обучался в Тамбовской гимназии. Летом 1896 г. семья Бурлюков жила в тамбовском имении графини Остен-Сакен. Вероятней всего, именно там Давиду было нанесено физическое увечье, в результате которого он лишился левого глаза. На протяжении длительного времени считалось, что это трагическое событие произошло по вине одного из младших братьев Бурлюка. Однако сам Давид Давидович никогда не упоминал подробностей произошедшего. В пражском архиве семейства Бурлюков Е. Деменок нашел записи, сделанные Давидом, которые позволяют интерпретировать эту травму, как нанесенную по неосторожности самим Бурлюком во время игры. Из-за того, что в деревне, где находилось имение Остен-Сакен, ему не было оказано своевременной медицинской помощи, глаз был впоследствии удален. Всю оставшуюся жизнь Бурлюк ходил со вставным стеклянным глазом, ставшим частью его экстравагантного стиля.

В 1898-1900 гг. учился в Казанском училище изящных искусств. Затем продолжил свое художественное образование в подобном учебном заведении в Одессе (1900-1901, 1910-1911). Знаковым в творческом становлении Бурлюка стал 1902 год, когда, по его собственному выражению, он начал писать красками «запоем». Уже тогда Давид Давидович проявил потрясающую работоспособность, написав за лето 1902 г. более 350 этюдов, которые он представил на суд своих учителей. Однако те не оценили эти произведения, сказав, что «это не искусство, а какое-то фабричное производство».

Еще будучи студентом, Давид Давидович принимал участие в ежегодных выставках Товарищества Южнорусских художников (в 1906 и 1907 гг.). В начале 1900-х Бурлюк изучал живопись в Мюнхене, беря частные уроки у профессора Вилли Дитца, и в Париже в Школе изящных искусств Кормона. В 1908 г. Бурлюк вместе с братом Владимиром, В. Д. Баранов-Россине, А. Богомазовым и А. Экстер организовал выставку авангардной арт-группы «Звено» в Киеве. В 1911 г. он окончил Одесское училище с дипломом учителя чистописания и рисования «второго разряда».

Творческая деятельность

В 1910 г. Давид Давидович вместе со своими братьями организовал в Херсоне литературно-художественную группу футуристов «Гилея» . Вскоре к ней присоединился В. Хлебников , ставший ее идейным лидером., В. Маяковский , В. Каменский , А. Крученых , Е. Гуро . В 1910 г. группа открыла издательство «ЕУЫ» и опубликовала сборник «Садок судей 1». Члены «Гилеи» придерживались в своих взглядах левых позиций, их выступления на литературных диспутах всегда становились ярким событием. Вскоре за группой закрепилась репутация самой громкой из всех футуристических групп. В 1912 г. «Гилея» издала поэтический сборник «Пощечина общественному вкусу», в котором состоялся дебют В. Маяковского. Также туда вошли стихотворения В. Хлебникова, Д. Бурлюка, В. Каменского и др. К сборнику прилагался манифест, где в нарочито эпатажной манере отрицались прежние эстетические ценности и заявлялся разрыв с существующей литературной традицией. Авторами этого одиозного текста, предлагавшего «бросить Пушкина , Достоевского , Толстого и проч.проч. с Парохода Современности», были Бурлюк, Крученых и Маяковский. Оплотом нового словесного искусства стали и другие альманахи «Гилеи»: «Садок судей 2», «Требник троих», «Затычка», «Весеннее контрагенство муз», «Первый журнал русских футуристов» (1914). В 1913 г. «Гилея» вошла в объединение художников «Союз молодежи», результатом сотрудничества с которым стало создание театра «Будетлянин».

Литературная деятельность Бурлюка шла в параллели с его занятиями живописью. В 1911-1914 гг. он учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества . Его работы были представлены на выставке «Синего всадника» в Мюнхене (1911). Знаковой работой этого периода стал «Синтетический пейзаж» (1911), представленный на выставке «Союза молодежи» с названием «Моменты разложения плоскостей и элементы ветра и вечера, интродуцированные в приморский пейзаж (Одесса), изображенный с 40-х точек зрения».

Из-за физического увечья Бурлюк не был призван в армию, и во время Первой мировой войны продолжал активную творческую деятельность. В 1915-1917 гг. проживал в поместье жены Марии в Уфимской губернии, где за этот период создал более 200 полотен. В 1917 г. вместе с Маяковским и Каменским создал в Москве «Кафе поэтов». В 1918 г. Бурлюк вернулся в Уфу, откуда вскоре отправился в турне по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку вместе Маяковским и Каменским. В 1919 г. вместе с семьей (женой и двумя детьми) он оказался во Владивостоке, откуда в 1920 г. эмигрировал в Японию.

В эмиграции

В 1920-1922 гг. семья Бурлюков проживала в Японии, изучая восточное искусство. Давид Давидович активно занимался живописью, находясь под влиянием японской культуры. В этот период им было написано около 300 картин, доход от продажи которых позволил ему переехать в США. С 1922 г. Бурлюк вместе с семьей проживал в Нью-Йорке.

В США Бурлюк продолжил активно пропагандировать постулаты футуризма в качестве автора газеты «Русский голос», многочисленных брошюр, поэтических сочинений и пр. Вместе с женой он распространял свои сборники в том числе и в СССР. С 1930 г. издавал журнал «Цвет и рифма», где публиковались его стихотворения, репродукции живописных работ, рецензии и пр. Объем издания составлял от 4 до 100 страниц. Также Бурлюк продолжал участвовать в выставках современной живописи, в том числе в Ленинграде.

В 1940 г. Бурлюк запросил разрешение на посещение СССР в обмен на его архив, где было отражено их сотрудничество с В. Маяковским, однако советские власти не разрешили въезд в страну. Давид Давидович смог посетить родину лишь в 1956 и 1965 гг.

Творческое наследие Д. Бурлюка насчитывает около 20000 произведений. Его имя прочно вписано в историю русской литературы как «отца российского футуризма». Маяковский называл его своим «действительным учителем» и человеком, «сделавшим меня поэтом». Находясь в поиске новых путей в искусстве, Бурлюк привнес разнообразные новаторские решения, как в литературе, так и в живописи. Так, он одним из первых начал использовать в своих произведениях коллаж.