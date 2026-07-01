БУРЛАЦКИЙ Федор Михайлович

Родился 4.01.1927, г. Киев. Окончил Ташкентский юридический институт (1945—1947) и аспирантуру Института права АН СССР (1950—1951). Кандидат юридических наук (1951), тема диссертации : «Политические взгляды Н. А. Добролюбова».

В 1952—1964 годах — учёный секретарь редакционно-издательского совета по общественным наукам Президиума АН СССР, сотрудник международного отдела журнала «Коммунист», с 1960 года работал в Отделе ЦК КПСС по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран, где руководил группой консультантов.

Докторская диссертация — «Государство и коммунизм» (Академия общественных наук при ЦК КПСС, 1964). Затем работал старшим научным сотрудником в Института мировой экономики и международных отношений.

В 1969—1972 годах — заместитель директора Института социологических исследований АН СССР.

Приглашённый профессор Колумбийского (1988), Гарвардского (1992), Оксфордского университетов (1993).

Первый почётный профессор факультета политологии МГУ (2011). Действительный член РАЕН.

Учитель : В. Б. Луцкий.

Область интересов : Российская и всеобщая история, политология, социология; история международных отношений; историческая биография.

Сочинения: Автор работ по теории элит, истории социально-политической мысли.

Политические взгляды Н. А. Добролюбова. М., 1954;

Маоизм или марксизм? М., 1967: Ленин. Государство. Политика. М., 1970;

Социология. Политика. Межд. отношения. М., 1974;

Мао Цзэдун. М., 1976;

Загадка и урок Никколо Макиавелли. М., 1977 (2-е изд.–М., 1996);

Мао Цзэдун и его наследники. М., 1979;

Новое мышление. М., 1987;

Вожди и советники. М., 1991;

Хрущев и Первая русская весна. Лондон, 1991 (Бонн и Нью-Йорк, 1992);

Крушение Красной Империи. Токио, 1992;

Русские государи. Эпоха реформации: Никита Смелый, Михаил Блаженный, Борис Крутой. М., 1996;

Глоток свободы. В 2 кн. М., 1997.

Мао Цзэдун, Цзян Цин и Советник Дэн. — М.: Эксмо-пресс, 2002. — 384 с. — (Вожди и советники).

Никита Хрущев и его советники. — М.: Эксмо-пресс, 2002. — 448 с. — (Вожди и советники).

Вожди и советники. Театральные кино- и телеопыты. — М.: Собрание, 2008. — 264 с.

Реформы и реформаторы. — М.: Собрание, 2008. — 320 с.