БУРГАНОВА Вера Николаевна

Родилась 28.01.1960. Окончила Ленинградский государственный университет (ЛГУ) в 1986 г.

Кандидатская диссертация : Проблемы английского гуманизма в этико-политической концепции Т. Элиота (ЛГУ, 1990).

Работала доцентом кафедры истории средних веков факультета истории и международных отношений Кемеровского государственного университета.

Область интересов : История средних веков, культура западноевропейского Средневековья и Возрождения, гуманистическая мысль Англии XIV-XVI вв., быт и бытовые воззрения Средневековья и Возрождения.

Сочинения : Гуманистические идеи в системе взглядов Т. Элиота. Депонировано в ИНИОН АН СССР 12 апреля 1990 № 41 544;

К вопросу об отношении гуманистов к Реформации. Депонировано в ИНИОН АН СССР 12 апреля 1990 № 41 544;

Политическая концепция Т. Элиота // Проблемы экон. и социально-политического развития в эпоху средневековья. Кемерово, 1993;

Томас Мор и Томас Элиот (к вопросу об отношении гуманистов к Реформации) // Уч. зап. ф-та истории и межд. отношений. Кемерово, 2001. Вып. I;

Тема дружбы в творчестве Т. Элиота // Материалы межрегиональной научно-практической конференции. Курган, 2002.