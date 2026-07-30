БУРГАНОВА Лариса Агдасовна

Родилася 13.05.1950. Окончила Казанский государственный университет (КГУ) в 1972 г.

Кандидатская диссертация : Проблемы истории США эпохи домонополистического капитализма в американской марксистской историографии (КГУ, 1979).

Доктор социологических наук: Ранняя американская социология. Теоретические и методологические позиции (МГУ, 1998).

С 1999 профессор кафедры государственного управления, истории и социологии Высшей школы экономики Казанского национального исследовательского технологического университета..

Член Российской ассоциации интеллектуальной истории.

Учителя : А.С. Шофман, В.И. Адо, П.Б. Уманский.

Область интересов : Теория и методология истории, история социологической мысли, история и историография США.

Сочинения: История США нового времени в трудах американских историков-марксистов // Основные проблемы истории США в американской историографии. 1861-1918. М., 1974 (в соавт.);

Ранняя американская социология. Казань, 1997;

Проблемно-философские основания ранней американской социологии. М., 2000;

Уроки Самнера // Диалог со временем: Альманах интеллектуальной истории. Вып 2. М., 2000;

Реконструирование структуры образа военного конфликта (по материалам СМИ) // СОЦИС. М., 2003. № 6 (в соавт.);

Ранняя американская социология: становление парадигмы // История социологии (ХIХ – первая половина ХХ века) / Под общ. ред. В.И. Добренькова: Учебник. М., 2004 (в соавт.).

Элтон Мэйо: теоретик и практик управления/ Л.А. Бурганова, Е.Г. Савкина. – М.: ИНФРА-М, 2012. -111с.

Регионы России: инновационное развитие и модернизация системы социального управления: монография /В.В. Авилова, Э.М. Андреев, Л.А. Бурганова и др. – Казань: Изд-во КГТУ, 2011. – 308 с.

Стратегическое управление: методические указания для проведения семинарских занятий, индивидуальной и самостоятельной работы студентов / КНИТУ. 2014, с.54-3,375

Стратегии трансфера технологий в химической промышленности Германии / Вестник Казанского технологического университета. 2014, т.17, в.16, с.242-245