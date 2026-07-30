БУРГАНОВА Лариса Агдасовна
Родилася 13.05.1950. Окончила Казанский государственный университет (КГУ) в 1972 г.
Кандидатская диссертация: Проблемы истории США эпохи домонополистического капитализма в американской марксистской историографии (КГУ, 1979).
Доктор социологических наук: Ранняя американская социология. Теоретические и методологические позиции (МГУ, 1998).
С 1999 профессор кафедры государственного управления, истории и социологии Высшей школы экономики Казанского национального исследовательского технологического университета..
Член Российской ассоциации интеллектуальной истории.
Учителя: А.С. Шофман, В.И. Адо, П.Б. Уманский.
Область интересов: Теория и методология истории, история социологической мысли, история и историография США.
Сочинения: История США нового времени в трудах американских историков-марксистов // Основные проблемы истории США в американской историографии. 1861-1918. М., 1974 (в соавт.);
Ранняя американская социология. Казань, 1997;
Проблемно-философские основания ранней американской социологии. М., 2000;
Уроки Самнера // Диалог со временем: Альманах интеллектуальной истории. Вып 2. М., 2000;
Реконструирование структуры образа военного конфликта (по материалам СМИ) // СОЦИС. М., 2003. № 6 (в соавт.);
Ранняя американская социология: становление парадигмы // История социологии (ХIХ – первая половина ХХ века) / Под общ. ред. В.И. Добренькова: Учебник. М., 2004 (в соавт.).
Элтон Мэйо: теоретик и практик управления/ Л.А. Бурганова, Е.Г. Савкина. – М.: ИНФРА-М, 2012. -111с.
Регионы России: инновационное развитие и модернизация системы социального управления: монография /В.В. Авилова, Э.М. Андреев, Л.А. Бурганова и др. – Казань: Изд-во КГТУ, 2011. – 308 с.
Стратегическое управление: методические указания для проведения семинарских занятий, индивидуальной и самостоятельной работы студентов / КНИТУ. 2014, с.54-3,375
Стратегии трансфера технологий в химической промышленности Германии / Вестник Казанского технологического университета. 2014, т.17, в.16, с.242-245