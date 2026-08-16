БУНИН Игорь Михайлович

Родился 25.02.1946, г. Рига. Окончил исторический факультет МГУ в 1970 г. и аспирантуру при Институте мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) АН СССР. .

Кандидатская диссертация : Эволюция французских предпринимательских союзов (1974).

Доктор политических наук. Работал старшим научным сотрудником ИМЭМО АН (1973-1982), ведущим научным сотрудником Института сравнительной политологии и рабочего движения АН (1982-1992 гг.).

С 1990-х годов занимается практической политологией. В 1992—1993 — эксперт «Горбачёв-Фонда», директор Центра предпринимательских исследований «Экспертиза». В настоящее время генеральный директор фонда "Центр политических технологий" (с 1993), гендиректор информационного сайта политических комментариев «Политком.ру» (с 2001)

Область интересов : Современная французская буржуазия; сдвиги в массовом сознании во Франции; государство во Франции.

Сочинения: Автор 300 публикаций

Буржуазия в современном французском обществе. М., 1978;

Инженерно-технические и управленческие работники в поисках социально-политической ориентации // Рабочий класс в мировом революционном процессе. М., 1980;

Апаарат исполнительной власти: дифференциаиция и «политизация» // Современный капитализм: политические отношения и и-ты власти. М., 1984;

Социально-политическая дифференциация государственного аппарата во Франции // Рабочий класс в мировом революционном процессе. М., 1981;

Франция: сдвиги в массовом сознании и победа левых сил // РК и СМ. 1982. №3; Социалисты и политическая борьба во Франции в 80-е гг. // М.,1989.