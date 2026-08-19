БУНГЕ НИКОЛАЙ ХРИСТОФОРОВИЧ

Экономист, профессор, родоначальник «киевской школы экономистов», общественно-политический деятель, министр финансов Российской империи (1882-1887 гг.).

Родился в Киеве в лютеранской дворянской семье немецкого происхождения. Отец Христиан-Георг Бунге (1776-1857) выходец из Восточной Пруссии, один из первых известных педиатров Киева. Мать, Екатерина Николаевна (урожденная Гебнер, вдова полковника Изюмова) тоже происходила из немецкой семьи. Николай – единственный сын Христиана-Георга во втором браке. От первого брака у него остались две дочери и сын.

В 1841 г. окончил Первую Киевскую гимназию с золотой медалью и поступил в Киевский университет святого Владимира на юридический факультет. В 1845 г. окончил университет со степенью кандидата законоведения и в 1845-1850 гг. читал курс о законах казенного управления в лицее князя Безбородко в Нежине. В 1847 г. Бунге защитил магистерскую диссертацию «Исследование начал торгового законодательства Петра Великого».

В 1850 г. переведен в Киевский университет на должность исполняющего обязанности адъюнкта по кафедре политической экономии и статистики. С этого года на протяжении последующих тридцати лет он преподавал в университете политическую экономию, статистику и полицейское (административное) право. В 1852 г. после защиты докторской диссертации на тему «Теория кредита» Бунге получил звание профессора. С 1859 по 1862 гг., с 1871 по 1875 и с 1878 по 1880 гг. занимал пост ректора Киевского университета. С 1859 г. член-корреспондент Санкт-Петербургской Академии Наук.

После поражения России в Крымской войне в стране начинается подъем либерального движения за реформы, и Бунге активно включается в общественно-политическую деятельность: за 1850-1870 гг. его публицистические статьи неоднократно выходили в различных периодических изданиях. По идейным воззрениям был близок западникам, сочувствовал теориям Т.Н. Грановского и В.Г. Белинского и был противником крепостного права. Его экономические идеи основывались на концепции А. Смита о главенстве частной собственности и невмешательстве государства в экономическую жизнь. Был убежденным противником идей К Маркса. Для Бунге идеальной формой государственного устройства России была абсолютная монархия, так как, с его точки зрения, она соответствовала историко-географическим условиям страны и особенностям национального самосознания.

В 1859-1860 гг. Бунге был членом Редакционных комиссий, учрежденных для подготовки закона об отмене крепостного права, поскольку в своих работах 1858-1859 гг. он рассматривал способы освобождения крестьян с землей за выкуп и доказывал неизбежные последующие экономические преобразования в стране. В 1861-1862 гг. участвовал в комиссии министерства народного просвещения и внес вклад в разработку либерального университетского устава, утвержденного в 1863 г.

В 1863 г. его пригласили преподавать экономику наследнику престола великому князю Николаю Александровичу (1846-1865) и его младшему брату Александру Александровичу (будущему императору Александру III). Знакомство и императорской семьей впоследствии оказало сильное влияние на стремительную государственную карьеру Бунге.

Также с 1862 г. он занимал должность управляющего Киевской конторой Государственного банка, что позволило ему получить практический опыт финансовых операций.

По инициативе Бунге в 1868 г. были основаны Киевское городское общество взаимного кредита (некоторое время он являлся его управляющим) и первый в России провинциальный акционерный банк (Киевский частный коммерческий), а в 1871 г. — Киевский промышленный банк. При его поддержке в 1869 г. в городе также возникло Биржевое общество, а позже он возглавлял финансовую комиссию городской Думы.

После отставки в 1880 г. с поста ректора Киевского университета Бунге был приглашен на службу в министерство финансов заместителем министра финансов С.А. Грейга, а затем преемника последнего А.А. Абаза. В условиях финансово-экономического кризиса разразившегося в стране после русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Бунге занимался разработкой мер антикризисного урегулирования. Уже в ноябре 1880 г. министерство финансов добилось отмены соляного налога, вынесло на обсуждение в Государственный совет вопрос о понижении выкупных платежей, сложении накопившихся недоимок и переводе бывших помещичьих крестьян на обязательный выкуп, приступило к упорядочению денежного обращения, выкупу железных дорог в казну и пересмотру таможенных пошлин.

Вскоре после восшествия на престол Александра III, в 1882 г. Бунге стал министром финансов. На этом посту им были понижены выкупные платежи, в 1882-1886 гг. отменена подушная подать; состоялось утверждение первых актов фабричного законодательства, реформирована система налогообложения и повышены таможенные пошлины на ввозимые товары. При нем начата подготовка денежной реформы – Бунге планировал переход от бумажного рубля к золотому, выступал за выкуп нерентабельных частных железных дорог в казну и государственное железнодорожное строительство, облегчение крестьянам выхода из общины, пересмотр паспортного устава, сковывавшего мобильность сельского населения, и организацию колонизаторского движения на окраины с целью ликвидации последствий крестьянского малоземелья в центральной части России (т.е. все меры, осуществленные впоследствии в рамках аграрной реформы П.А. Столыпина). Однако из-за резкой критики его начинаний справа (особенно со стороны «Московских ведомостей» М.Н. Каткова) в 1887 г. Бунге вынужден был освободить кресло министра финансов, заняв должность председателя Комитета министров и войдя в состав Государственного совета.

В 1887-1889 гг. Бунге преподавал политическую экономию, статистику и финансы великому князю Николаю Александровичу (будущему императору Николаю II). В 1892 г. император назначил его вице-председателем Комитета Сибирской железной дороги, который возглавил наследник престола. После кончины Александра III в октябре 1894 г. Бунге вошел в ближайшее окружение нового царя. Однако ему не суждено было оказать глубокого влияния на социально-экономическую политику своего царственного воспитанника: Бунге скоропостижно скончался 3 июня 1895 г. в Царском Селе. Его похоронили в Киеве рядом с могилой матери, с которой он прожил всю жизнь, так и не обзаведясь собственной семьей.

В бумагах Бунге после его смерти было обнаружено своеобразное политическое завещание (так называемые «Загробные заметки»), адресованное Николаю II. В конце XIX – начале ХХ вв. по распоряжению императора с ним ознакомилось большое число высших чиновников, и оно оказало определенное влияние на социально-экономическую политику.

Сочинения:

Теория кредита. Киев, 1852.

Курс статистики. Киев, 1865; 2-е изд., 1876.

Основания политической экономии. Киев, 1870.

Товарные склады и варранты. Киев, 1871.

Полицейское право. Киев, 1873-1877.

Государство и народное образование начальное и профессиональное, то есть ученое, реальное и художественное, в Германии, Англии и Франции: Очерки исслед. Лоренца Штейна: Извлеч. из соч.: Das Elementar und Berufsbildungswesen von L. Stein / Сост. проф. Н.Х. Бунге. Киев, 1877.

О восстановлении металлического обращения в России. Киев, 1877.

О восстановлении постоянной денежной единицы в России. Киев, 1878.

Государственное счетоводство и финансовая отчетность в Англии. СПб., 1890.

Очерки политико-экономической литературы. СПб, 1895.

Загробные заметки // Судьбы России. Проблемы экономического развития страны в XIX — начале XX вв. СПб., 2007.