БУЛЫГИН АДРИАН АЛЕКСЕЕВИЧ

Булыгин Адриан Алексеевич (1881–23.05.1929) – из семьи помещика Казанской губ., род. в Казани. Вольноопределяющийся в Павлоградском драгунском полку. Занялся сельским хозяйством в Спасском уезде Казанской губ., служил в земском упр. в Казани. Уч. 1МВ, работал в организации Красного Креста. Уполномоченный Красного Креста в армии адмирала А. В. Колчака. Ген.-майор. Уч. похода Оренб. отряда ген. А.С. Бакича через пустыню Гоби. В эмиграции служил в Шанхайской полиции, нес наружную службу, работал в канцелярии Французского смешанного суда. Принимал уч. в Рус. благотворительном обществе «Помощь», вице-председ. Рус. православного братства. Скончался от менингита. Похоронен 25.05.1929 на кладбище Лю-Кавей в Шанхае.