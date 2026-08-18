БУЛЛА Карл Освальд

Знаменитый фотограф Петербурга, автор известных снимков столицы Российской империи.

Карл Освальд (Карл Карлович) Булла родился 26 февраля 1855 года в семье немецкого купца Карла Освальда Буллы и Анны Шефлер в Пруссии в провинции Леобшютц. Переехав в возрасте 10 (по другим данным 12 лет) в Петербург, стал работать посыльным, потом учеником лаборанта в фирме «Дюнант», где самостоятельно изучил технику изготовления фотопластинок и фотосъемку.

Поэтому смог основать лабораторию по производству сухих (броможелатиновых) фотографических пластинок, продававшихся по всей России. В 1875 году открыл свое первое фотоателье (Невский д.61), где успешно занимался павильонной съемкой. Позже открылись фотоателье по адресам: Екатерининский канал дом 66, Невский проспект 110 (павильон ).

В 1908 году, «старейший петербургский фотограф», поселился на Невском 54, (здание «Пассажа») и открыл роскошное фотоателье с самым современным оборудованием, куда приезжал сниматься «весь Петербург». Кроме «съемки портретов и групп с натуры», копировались картины, гравюры, рисунки, снимались «технические предметы для клише». В 1886 году Булла получает свидетельство на право производства фотографических работ…» на улице, квартирах и в местах ближайших окрестностей… при естественном и искусственном свете». Видовая съемка дополнилась репортажной (сцены быта, торжества, юбилеи, спорт, выставки и т.д.) Снимки фотографа – иллюстратора помещались в популярных русских и иностранных газетах и журналах, получали призы на фотовыставках, продавались в собственных ателье. По свидетельству, выданному Главного Морского Штабом, он мог снимать события, касающиеся морской жизни, а аналогичное разрешение Главного Штаба Военного министерства, разрешало снимать на маневрах и учениях гвардии и петербургского военного округа.

В 1896 году Булла получил звание « фотографа Императорского Двора» и «фотографа города Петербурга», что давало ему возможность съемки особ царствующего дома, церемоний высочайшего двора и учреждений Ведомства императрицы Марии.

К. Булла был награжден многими медалями, высочайшими благодарностями и получил звание « фотографа короля Италии» и «поставщика Двора короля Сербии».

В 1876 году вместе с женой перешел в русское подданство и записался в С.- петербургское мещанское сословие. Сыновья Александр и Виктор, унаследовали профессию и фирму отца.

В 1916 году Булла переехал со второй женой на остров Эзель (современный Сааремаа), где и скончался в собственном доме в 1929 году.

После национализации фирмы Виктор Карлович Булла, известный военный корреспондент и кинохроникер, заведовал Ленинградского фотографией на Невском проспекте д. 54, занимаясь съемкой и сохраняя архив, включавший негативы отца. В ночь с 28 на 29 июня 1938 он арестован.

По постановлению Президиума Ленсовета с 1929 по 1938 годы, негативы семьи Булла ( более 130 тысяч)с передавались в Ленинградское областное архивное бюро. Сейчас, около 100 тысяч негативов Буллы хранятся в Центральном государственном архиве кинофотофонодокументов (ЦГАКФФД).