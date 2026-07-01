БУЛГАКОВА МАТИЛЬДА МИХАЙЛОВНА

Советская художница и педагог.

Биография и творчество

Родилась зимой 1919 года. Отец - Михаил Петрович Гальперин - поэт, драматург, переводчик. Мать - Александра Борисовна. Семья проживала в первопрестольной, образование девочки началось в обычной средней школе. Затем, выбрав в качестве специализации сферу искусства, Матильда поступила в Центральную студию изобразительных искусств ВЦСПС, а в 1938 году - в Московский художественный институт имени В.И. Сурикова .

В 1941 году вышла замуж за Василия Булгакова, тоже художника. В этом же году в их семье родилась дочка по имени Татьяна (в будущем - журналист). Вскоре началась Великая Отечественная война . Матильда Михайловна во время нее жила в эвакуации в Башкортостане. Работала воспитателем в детском доме в селе Караидель.

После окончания войны вернулась к своему основному призванию. В 1946 году ее приняли в Московское Товарищество художников. Затем она возобновила занятия в институте, которые пришлось временно прекратить из-за войны. Суриковский институт окончила в 1949 году. Среди ее преподавателей были такие видные деятели искусства, как А. Осмеркин , И. Грабарь и другие.

В 1950 году Матильда Булгакова стала членом МОСХа - Московского Союза художников. А в следующем, 1951 году, у семейства Булгаковых родилась вторая дочь - Ольга, впоследствии также ставшая художником, академиком РАХ.

Матильда Михайловна совмещала творческую и преподавательскую деятельность. С начала 1960-х годов она преподавала в Московском академическом художественном училище памяти 1905 года. Она была прекрасным педагогом и выучила, воспитала много хороших учеников. Там она проработала преподавателем живописи до 1986 года.

Матильда Михайловна Булгакова скончалась в 1998 году в столице. Погребена на Новодевичьем кладбище.