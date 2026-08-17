БУЛГАКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Русский фи­ло­соф, бо­го­слов, эко­но­мист, цер­ков­ный и об­щественный дея­тель.

Ро­дил­ся в се­мье свя­щен­ни­ка. Обу­чал­ся в Ли­вен­ском ду­хов­ном училище (1881-1884), за­тем в Ор­лов­ской ду­хов­ной се­ми­на­рии, вслед­ст­вие кри­зи­са ве­ры ос­та­вил её в 1888 году и пе­ре­шёл в Елец­кую гим­на­зию. В 1890-1894 годах учил­ся на юри­дическом фа­куль­те­те Московского университета. С 1895 года пре­по­да­вал по­ли­тическую эко­но­мию в Московском ком­мерческом училище, при­мы­кая к на­прав­ле­нию «ле­галь­но­го мар­ксиз­ма» («О рын­ках при ка­пи­та­ли­сти­че­ском про­из­вод­ст­ве», 1897). Ана­ли­зи­руя связь де­неж­но­го и то­вар­но­го об­ра­ще­ния при ка­пи­та­лиз­ме, Булгаков при­шёл к вы­во­ду, что в Рос­сии ещё со­вер­ша­ет­ся про­цесс «от­де­ле­ния го­ро­да от де­рев­ни».

В 1898-1900 годах в за­гра­нич­ной ко­ман­ди­ров­ке в Бер­ли­не, от­ку­да вы­ез­жал в Же­не­ву, Цю­рих, Па­риж, Лон­дон, Ве­не­цию; об­щал­ся с германскими со­ци­ал-де­мо­кра­та­ми (К. Ка­ут­ским, А. Бе­бе­лем, Э. Берн­штей­ном, В. Ад­ле­ром), по­зна­ко­мил­ся с Г. В. Пле­ха­но­вым. В ма­ги­стер­ской диссертации «Ка­пи­та­лизм и зем­ле­де­лие» (т. 1-2, 1900) вы­сту­пил с обос­но­ва­ни­ем ус­той­чи­во­сти мел­ко­го хо­зяй­ст­ва при ка­пи­та­ли­стической ор­га­ни­за­ции народного хо­зяй­ст­ва и кри­ти­кой за­ко­на кон­цен­тра­ции про­из­вод­ст­ва, сфор­му­ли­ро­ван­но­го К. Мар­ксом. С 1901 года профессор Ки­ев­ско­го по­ли­тех­нического института и при­ват-до­цент университета Св. Вла­ди­ми­ра. Зна­ком­ст­во с фи­ло­со­фи­ей И. Кан­та и нео­кан­ти­ан­ст­ва ох­ла­ди­ло ув­ле­че­ние Булгакова мар­ксиз­мом ; кро­ме то­го, он при­шёл к вы­во­ду, что «про­гноз Мар­кса, имев­ший оп­ре­де­лён­ное зна­че­ние для сво­его вре­ме­ни… для на­стоя­ще­го вре­ме­ни про­сто не­при­ло­жим».

Пуб­лич­ные лек­ции «Иван Ка­ра­ма­зов как фи­ло­соф­ский тип» (1901) и «Что да­ёт со­вре­мен­но­му соз­на­нию фи­ло­со­фия Вла­ди­ми­ра Со­ловь­ё­ва» (1903) зна­ме­но­ва­ли на­ча­ло «идеа­ли­сти­че­ско­го» пе­рио­да в твор­че­ст­ве Булгакова, вос­при­ятия идеа­лов хри­сти­ан­ско­го гу­ма­низ­ма в ду­хе Ф. М. Дос­то­ев­ско­го и Вл. С. Со­ловь­ё­ва (уча­стие в про­грамм­ном сборнике «Про­бле­мы идеа­лиз­ма», 1902; ав­тор­ский сборник «От мар­ксиз­ма к идеа­лиз­му», 1903). Один из ор­га­ни­за­то­ров и член Сою­за осво­бо­ж­де­ния. С осе­ни 1904 года уча­ст­во­вал в журнале «Но­вый путь», в 1905 году со­вме­ст­но с Н. А. Бер­дяе­вым ре­дак­ти­ро­вал журнал «идеа­ли­сти­че­ско­го на­прав­ле­ния» «Во­про­сы жиз­ни». С 1906 года в Мо­ск­ве, профессор по­лит­эко­но­мии Московского ком­мерческого института и при­ват-до­цент Московского университета («Крат­кий очерк по­ли­ти­че­ской эко­но­мии», 1906; кур­сы лек­ций по ис­то­рии со­ци­аль­ных и эко­но­мических уче­ний).

Булгаков ак­тив­но раз­ра­ба­ты­вал идеа­лы «хри­сти­ан­ской по­ли­ти­ки», в начале 1907 года из­бран де­пу­та­том II Государственной ду­мы, на­зы­вал се­бя бес­пар­тий­ным «хри­сти­ан­ским со­циа­ли­стом». С 1906 года при­ни­мал уча­стие в ра­бо­те пе­тербургского «Брат­ст­ва рев­ни­те­лей цер­ков­но­го об­нов­ле­ния», московского Ре­лигиозно-фи­ло­соф­ского об­ще­ст­ва па­мя­ти Вл. Со­ловь­ё­ва, Круж­ка ищу­щих хри­сти­ан­ско­го про­све­ще­ния, в 1910 году – в соз­да­нии кни­го­из­да­тель­ст­ва «Путь». Уча­ст­во­вал в сборнике «Ве­хи» (ст. «Ге­ро­изм и под­виж­ни­че­ст­во»), в 1911 году вы­пус­тил сборник ста­тей «Два гра­да. Ис­сле­до­ва­ния о при­ро­де об­ще­ст­вен­ных идеа­лов» (т. 1-2; в ст. «Карл Маркс как ре­ли­ги­оз­ный тип» мар­кси­ст­ская фи­ло­со­фия ис­то­рии рас­смат­ри­ва­лась как раз­но­вид­ность се­ку­ля­ри­зо­ван­ной иу­део­х­ри­сти­ан­ской апо­ка­лип­ти­ки). В 1910 году по­зна­ко­мил­ся с П. А. Фло­рен­ским, друж­ба с ко­то­рым по­ро­ди­ла ин­тел­лек­ту­аль­ное и твор­че­ское со­труд­ни­че­ст­во. В 1911 году в чис­ле боль­шой груп­пы пре­по­да­ва­те­лей Булгаков по­ки­нул Московский университет в знак про­тес­та про­тив уволь­не­ния прав­ле­ния уни­вер­си­те­та.

В этот пе­ри­од фи­лософская сис­те­ма Булгакова – свое­об­раз­ный ва­ри­ант хри­сти­ан­ско­го пла­то­низ­ма, оп­ре­де­ляе­мый им как « па­нен­те­изм » (от греч. πᾶν ἐν θεᾦ – всё в Бо­ге), – по­лу­чи­ла вы­ра­же­ние в его ра­бо­тах «Фи­ло­со­фия хо­зяй­ст­ва» (1912, док­тор­ская диссертация, вско­ре пе­ре­ве­де­на на японский язык), «Свет Не­ве­чер­ний. Со­зер­ца­ния и умо­зре­ния» (1917, но­вое издание - 1994 год). В ду­хе идей ран­них сла­вя­но­фи­лов и Вл. Со­ловь­ё­ва Булгаков рас­смат­ри­ва­ет со­ци­аль­но-куль­тур­ные фе­но­ме­ны – от ти­па хо­зяйственной дея­тель­но­сти вплоть до фи­лософских по­строе­ний – в их со­от­не­се­нии с ха­рак­те­ром ис­по­ве­дуе­мой ре­ли­гии. Ре­ли­гия как со­бор­ное пе­ре­жи­ва­ние свя­зи с Бо­гом да­ёт­ся опы­том жиз­ни в Церк­ви и по­ро­ж­да­ет дог­мат – ис­ти­ну, яв­ляю­щую­ся пло­дом со­бор­но­го ре­ше­ния.

В ос­но­ве фи­ло­со­фии ле­жит миф, ре­ли­ги­оз­ный по сво­ей при­ро­де; миф по­зво­ля­ет пре­одо­леть ог­ра­ни­чен­ность кри­тической фи­ло­со­фии кан­ти­ан­ско­го ти­па, от­кры­вая воз­мож­ность «ум­но­го ви́­де­ния», срод­но­го пла­то­нов­ско­му со­зер­ца­нию идей. Тво­ре­ние ми­ра Бо­гом мыс­лит­ся Булгаковым как «са­мо­раз­двое­ние Аб­со­лют­но­го… жерт­ва Аб­со­лют­но­го ра­ди от­но­си­тель­но­го, ко­то­рое ста­но­вит­ся для не­го "дру­гим"… твор­че­ская жерт­ва люб­ви» («Свет Не­ве­чер­ний». М., 1994. С. 159). Пер­вым ак­том тво­ре­ния яв­ля­ет­ся пре­вра­ще­ние «ни­что» (аб­со­лют­но­го не­бы­тия, «уко­на») в ма­те­рию твар­но­сти, «Ве­ли­кую Ма­терь при­род­но­го ми­ра» (от­но­си­тель­ное не­бы­тие, по­тен­цию бы­тия, «ме­он»). По­иск вы­хо­да из ан­тич­но­го дуа­лиз­ма ду­ха и ма­те­рии при­во­дит Булгакова к фи­лософскому ос­мыс­ле­нию вет­хо­за­вет­но­го об­раза Со­фии – Пре­муд­ро­сти Божией, по­лу­чив­ше­го во­пло­ще­ние в пра­во­слав­ной ико­но­пи­си и зод­че­ст­ве Ки­ев­ской и Московской Ру­си. Со­фия у Булгакова вы­пол­ня­ет роль жи­во­го по­сред­ни­ка меж­ду бо­же­ст­вен­ным и твар­ным ми­ром, по­ни­ма­ет­ся им как лич­ное бы­тие, осо­бая – чет­вёр­тая – ипо­стась, яв­ляю­щая­ся на­ча­лом но­вой твар­ной мно­го­ипо­стас­но­сти, как ми­ро­вая ду­ша, тво­ря­щая при­ро­да, иде­аль­ное че­ло­ве­че­ст­во, ан­гел-хра­ни­тель тва­ри, в пла­не эко­но­ми­че­ском – как еди­ный транс­цен­ден­таль­ный субъ­ект хо­зяй­ст­ва. Хри­сти­ан­ст­во по­ни­ма­ет­ся Булгаковым пре­ж­де все­го как ре­ли­гия во­пло­ще­ния, центральной за­да­чей хри­сти­ан­ской ак­тив­но­сти в ми­ре че­рез Цер­ковь яв­ля­ет­ся ос­вя­ще­ние все­го ма­те­ри­аль­но­го бы­тия. Че­ло­ве­че­ская дея­тель­ность в ми­ре но­сит «со­фий­ный», кос­мический ха­рак­тер, она при­зва­на при­во­дить мир в со­от­вет­ст­вие с Божь­им за­мыс­лом и Про­мыс­лом о нём.

В 1917-1918 годах Булгаков как пред­ста­ви­тель от Тав­рической епар­хии на Все­российском по­ме­ст­ном со­бо­ре уча­ст­во­вал в ра­бо­те под­ко­мис­сии по изу­че­нию во­про­са об имя­сла­вии. Стрем­ле­ние к цер­ков­ной реа­би­ли­та­ции осуж­дён­ных Свя­тей­шим Си­но­дом афон­ских мо­на­хов-имя­слав­цев по­слу­жи­ло толч­ком к на­пи­са­нию книги «Фи­ло­со­фия име­ни» (1917-1919 годы, издана в Па­ри­же в 1953 году), где язык рас­смат­ри­ва­ет­ся как он­то­ло­гическая ре­аль­ность, в ко­то­рой «про­све­чи­ва­ют го­ло­са са­мих ве­щей». В сборнике «Ти­хие ду­мы» (1918 год, пе­ре­издан 1996 год) со­б­ра­ны пуб­ли­ци­стические ста­тьи Булгакова 1900-1910-х годов, в сборнике «Из глу­би­ны» (1918) опуб­ли­ко­ван ис­то­рио­соф­ский диа­лог Булгакова «На пи­ру бо­гов». Вско­ре по­сле при­ня­тия свя­щен­ни­че­ско­го са­на в ию­не 1918 года Булгаков уе­хал в Ки­ев, а от­ту­да в Крым; при­ход­ской свя­щен­ник в хра­мах Ко­реи­за и Гас­пры, с сентября 1921 года в со­бо­ре Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го в Ял­те. В 1919-1920 годах профессор по­лит­эко­но­мии в Тав­ри­че­ском университете в Сим­фе­ро­по­ле. В Кры­му на­пи­са­ны «Тра­ге­дия фи­ло­со­фии» (опубликована на немецком языке в 1927 году, русское издание – 1993 год), диа­лог «У стен Хер­со­неса» (опубликован в 1993 году). На­чи­ная с это­го пе­рио­да Булгаков стре­мил­ся к пре­одо­ле­нию фи­ло­со­фии, счи­тая, что «фи­ло­со­фия про­ис­те­ка­ет из той рас­ще­п­лён­но­сти бы­тия, его не­ис­тин­но­сти, при ко­то­ром мыш­ле­ние ока­зы­ва­ет­ся обо­соб­лен­ной об­ла­стью ду­ха»; ис­то­рия фи­ло­со­фии мыс­лит­ся им как «ре­ли­ги­оз­ная ере­сио­ло­гия», а фи­лософские сис­те­мы как про­из­воль­ное ги­по­ста­зи­ро­ва­ние од­но­го из эле­мен­тов тро­ич­но­го бы­тия – лич­но­сти, при­ро­ды или су­ще­ст­во­ва­ния. Для Булгакова ан­ти­но­мич­ность че­ло­ве­че­ско­го по­зна­ния яв­ля­ет­ся его не­ис­ко­ре­ни­мой чер­той, ибо пол­но­та ис­ти­ны не­уло­ви­ма для ло­гических де­дук­ций.

В 1922 году аре­сто­ван ГПУ и по об­ви­не­нию в контр­ре­во­люционной дея­тель­но­сти «бес­сроч­но вы­слан за гра­ни­цу», в Кон­стан­ти­но­поль. В 1923-1925 годах профессор цер­ков­но­го пра­ва и бо­го­сло­вия юри­дического факультета Рус­ско­го на­учного института в Пра­ге. Здесь на­ча­лось со­труд­ни­че­ст­во Булгакова с Рус­ским сту­ден­че­ским хри­сти­ан­ским дви­же­ни­ем, в съез­дах ко­то­ро­го он ре­гу­ляр­но уча­ст­во­вал. Булгаков воз­гла­вил вос­соз­дан­ное в Пра­ге Брат­ст­во Св. Со­фии, в ко­то­ром при­ни­ма­ли уча­стие В. В. Зень­ков­ский, А. В. Кар­та­шёв, П. Б. Стру­ве и Г. Фло­ров­ский. С 1925 года в Па­ри­же, профессор дог­ма­ти­че­ско­го бо­го­сло­вия, за­тем де­кан соз­дан­но­го при его уча­стии Бо­го­слов­ско­го института во имя прп. Сер­гия, где сфор­ми­ро­ва­лась «па­риж­ская шко­ла» в бо­го­сло­вии, пред­став­лен­ная име­на­ми П. Н. Ев­до­ки­мо­ва, В. В. Зень­ков­ско­го, В. Н. Иль­и­на, еп. Кас­сиа­на (Без­обра­зо­ва), ар­хи­еп. Ки­приа­на (Кер­на), А. В. Кар­та­шё­ва, Г. П. Фе­до­то­ва и др.

В бо­го­слов­ских три­ло­ги­ях – ма­лой – «Друг Же­ни­ха. О пра­во­слав­ном по­чи­та­нии Пред­те­чи (Iо. 3, 28–30)» (1927), «Ку­пи­на Не­опа­ли­мая. Опыт дог­ма­ти­че­ско­го ис­тол­ко­ва­ния не­ко­то­рых черт в пра­во­слав­ном по­чи­та­нии Бо­го­ма­те­ри» (1927) и «Ле­ст­ви­ца Иа­ков­ля. Об ан­ге­лах» (1929), и боль­шой – «О Бо­го­че­ло­ве­че­ст­ве»: «Аг­нец Бо­жий» (1933, пе­ре­изд. 2000), «Уте­ши­тель» (1936, пе­ре­изд. 2003) и «Не­вес­та Агн­ца» (1945) Булгаков стре­мил­ся дать со­фио­ло­гическую ин­тер­пре­та­цию основных цер­ков­ных дог­ма­тов, по­свя­тив две час­ти этой три­ло­гии ипо­ста­сям Пре­свя­той Трои­цы – Сы­ну и Свя­то­му Ду­ху, а тре­тью – Церк­ви. К ев­ропейским чи­та­те­лям об­ра­ще­ны вы­шед­шая во французском переводе книга «Пра­во­сла­вие» (1932, русское издание 1965 года) и в английском переводе – «Со­фия, Пре­муд­рость Бо­жия» (1937).

По­ни­ма­ние Со­фии у Булгакова в этот пе­ри­од пре­тер­пе­ло су­ще­ст­вен­ную эво­лю­цию: он от­ка­зал­ся от трак­тов­ки Со­фии как лич­но­го бы­тия и стал ос­мыс­лять её как бо­жест­вен­ную при­ро­ду-усию, де­лаю­щую Трои­цу еди­ным Бо­гом. Од­но­вре­мен­но он не ис­клю­чал и трак­тов­ки Со­фии как со­во­куп­но­сти бо­жест­вен­ных энер­гий в ду­хе уче­ния св. Гри­го­рия Па­ла­мы. В 1935 году со­фио­ло­гические взгля­ды от­ца Сер­гия бы­ли осу­ж­де­ны Ар­хие­рей­ским со­бо­ром Русской пра­во­слав­ной церк­ви за гра­ни­цей и дву­мя Ука­за­ми Московской пат­ри­ар­хии, из­дан­ны­ми митрополитом Сер­ги­ем (Стра­го­род­ским). Бо­го­слов­ская ко­мис­сия, соз­дан­ная митрополитом Ев­ло­ги­ем, от­ве­ла об­ви­не­ние Булгакова в ере­си, од­на­ко чи­тать лек­ции по со­фио­ло­гии ему бы­ло за­пре­ще­но.

Булгаков ак­тив­но уча­ст­во­вал в эку­ме­ническом дви­же­нии, в ра­бо­те пра­во­слав­но-анг­ли­кан­ско­го Брат­ст­ва св. му­че­ни­ка Ал­ба­ния и прп. Сер­гия. Он вы­сту­пал на бо­го­слов­ских съез­дах и кон­фе­рен­ци­ях в Ло­зан­не, Мер­фил­де, Окс­фор­де, Эдин­бур­ге, Афи­нах. В 1939 году пе­ре­нёс рак гор­ла и в ре­зуль­та­те опе­ра­ции поч­ти пол­но­стью ли­шил­ся го­ло­са, од­на­ко про­дол­жал шё­по­том слу­жить ли­тур­гии и да­же чи­тать лек­ции. В по­след­них тру­дах Булгаков («Не­вес­та Агн­ца»; «Апо­ка­лип­сис Ио­ан­на», 1948) боль­шое вни­ма­ние уде­ля­ет­ся про­бле­ме апо­ка­та­ста­си­са (вос­ста­нов­ле­ния) пад­шей тва­ри в эс­ха­то­ло­гической пер­спек­ти­ве. По­хо­ро­нен на русском клад­би­ще в Сент-Же­невь­ев-де-Буа.