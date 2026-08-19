Булгаков Александр Яковлевич

Булгаков Александр Яковлевич

15(26).11.1781, Константинополь – 17.04.1863, Дрезден

Дипломат и сенатор, почт-директор Москвы. Автор огромного эпистолярного наследия и знаменитый бытописатель своей эпохи.

Ранние годы. Начало службы. Отечественная война 1812 года. Московский почт-директор.

Отец – дипломат эпохи правления Екатерины II Яков Иванович Булгаков. Мать – француженка Екатерина Эмбер, не состояла в браке с отцом Александра. Последний имел двух младших братьев Константина и Николая. Родился в Константинополе, где Яков Иванович был посланником.

Отец по-настоящему любил своих сыновей и дал им замечательное образование. Так, Александр учился в знаменитой петербургской Петришуле. В 8 лет он был записан в Преображенский полк в чине сержанта, а в 15 лет уже числился на службе в иностранной коллегии. В первой половине 1800-х годов Булгаков был секретарем русского посла Дмитрия Татищева при дворе неаполитанского короля Фердинанда IV. С того времени молодой человек являлся большим ценителем итальянской культуры и искусства. Он обожал итальянскую литературу и оперу, даже сам пробовал исполнять оперные партии. После Италии Булгаков был сотрудником архива коллегии иностранных дел в Москве. В 1812 году, после начала войны с французами, получил должность чиновника для особых поручений при военном губернаторе Москвы Федоре Ростопчине. С начальником у Александра Яковлевича сложились очень доверительные отношения. Он служил и у сменившего Ростопчина графа Александра Тормасова. Булгаков пережил все тяготы, обрушившиеся на Москву при Наполеоне. Одним из первых он возвратился в разрушенный город и уже в 1813 году напечатал очерк о Москве того периода.

Ж.-А. Беннер. Портрет К.Я. Булгакова. 1818 г.

Источник: pinterest.ru

Через шесть лет Александр Яковлевич удостоился чина действительного статского советника, а в середине 1820-х принял титул камергера. С начала 1830-х он возглавлял почтамт Москвы, развитием которого до него занимался его брат Константин (ранее тот вместе с братом был служащим иностранной коллегии). Эту службу Булгаков нес в течение 24 лет. Почт-директор не только руководил своим ведомством, но и перлюстрировал и передавал вышестоящему начальству письма многих известных деятелей, в частности, Пушкина и Жуковского, чем приводил тех в негодование. Однако верно служившего Булгакова Николай I отмечал. Вскоре после смерти последнего в 1855 году Александр Яковлевич лишился своего поста и был перемещен в Сенат, что сам воспринимал тяжело.

Семейное положение

Чиновник и светский щеголь, он был известным любителем женского пола и часто заводил романы со светскими дамами. Однако в 1809 году он обвенчался с княжной Натальей Васильевной Хованской. У пары родилось двенадцать детей, однако восемь из них умерли в ранние годы. Сыновья Константин и Павел и дочери Екатерина и Ольга (последняя была фавориткой Николая I) дожили до взрослых лет.

Александр Булгаков скончался в 1863 году в возрасте 81 года в Дрездене, где был в гостях у сына Павла, служившего в русском посольстве. Погребен на кладбище дрезденской Троицкой церкви.

О.А. Кипренский. Портрет Н.В. Булгаковой. 1823 г.

Источник: pinterest.ru

Автор писем и бытописатель

Александр Яковлевич оставил после себя обширнейшее эпистолярное наследие. Он приятельствовал и переписывался со многими выдающими политическими и культурными деятелями своей эпохи. Например, с новороссийским губернатором Михаилом Воронцовым, министром внутренних дел графом Арсением Закревским, московским генерал-губернатором Федором Ростопчиным, министром императорского двора князем Петром Волконским, дипломатом и министром иностранных дел графом Иоанном Каподистрией и др. Он был близок с членами карамзинского «Арзамаса», среди который были Василий Жуковский, Александр Пушкин, Александр Тургенев, Петр Вяземский и др. Булгаков был любителем светских сплетен и новостей, которыми всегда делился и которые собирал в своих письмах, зачастую окрашенных едкой иронией. Он был практически светским хроникером, запечатлевшим в своей переписке быт и нравы современного ему общества. Последняя публиковалась уже в XIX веке. Также Александр Яковлевич был автором различных записок и воспоминаний, в том числе и времени наполеоновских войн. Они являются ценным историческим источником. Проявил Булгаков себя и как исследователь, одним из первых изучая историю отечественной журналистики по материалам Московского главного архива, в котором служил.

К.А. Горбунов. Портрет А.Я. Булгакова. 1839 г.

Источник: pinterest.ru

Интересные факты

Булгаков отличался прекрасной образованностью. Именно его талант очень точно замечать сильные и слабые стороны людей и остроумно высмеивать их и сделал его письма такими живыми и интересными. Можно сказать, Александр Яковлевич был неплохим психологом.

Отец Булгакова Яков Иванович увлекался сценой и был талантливым актером, он играл в труппе Московского университета. Возможно, именно от него тот унаследовал способности к лицедейству, - Александр Яковлевич часто шутливо и порой иронично изображал своих знакомых, заставляя всех вокруг смеяться. Дети Булгакова так же отличались артистическими наклонностями. Например, его сын Константин рисовал карикатуры и, как и отец, любил изображать других людей. Младший сын Павел обожал балет, как отец – оперу.

Яков Иванович Булгаков

Источник: pinterest.ru

На Александре Яковлевиче будто всегда был отпечаток солнца и юга. Рожденный в Константинополе и служивший молодые годы в Италии, он был очень живой, подвижный и яркий, даже внешностью он был южанин.

Булгаков был поклонником творчества Моцарта.

Мастер эпистолярного жанра, Александр Булгаков публиковал в печати и статьи историко-биографического характера. Однако современники отмечали, что они не блистали талантом, а сам автор порой слишком увлекался собственным воображением. Все его дарование уходило в письма.

Современники отмечали, как дружны были братья Булгаковы. Однако Константин отличался более уравновешенным и серьезным характером. Он был умнее и способнее брата по служебной части. Именно младший брал сделал многое для налаженной работы почтамта в Москве, который затем как бы унаследовал старший Булгаков.

Александр Булгаков был страстным игроком в бильярд (что отличало и его брата Константина). К тому же за бильярдным столом проходило множество интересных встреч и передавались последние светские новости, что, несомненно, делало игру для Булгакова еще более приятной.

Александр Яковлевич очень любил свою супругу Наталью Васильевну, которая отвечала ему взаимностью. Ее отличали остроумие и насмешливость, она прекрасно пела, что не могло не откликаться в душе оперного ценителя Булгакова, считавшего ее голос божественным.

Сыновья Александра Булгакова Константин и Павел, как и сын его брата Константина Александр не оставили после себя детей, что привело род Булгаковых к своему концу.

Впервые письма Александра Яковлевича выходили в печати в 1899-1909 годах в «Русском архиве» - журнале, возглавляемом историком Петром Ивановичем Бартеневым.

Цитаты

П.А. Вяземский отмечал , что в письмах А.Я. Булгаков смог передать «весь быт, всё движение государственное и общежительное, события, слухи, дела и сплетни, учреждения и лица, с верностью и живостью»; «он купался и плавал в письмах, как осетр в реке».

Он же о смещении Булгакова с поста почт-директора : «Убежден, что сенаторство, то есть отсутствие почтовой деятельности, имело прискорбное влияние на последние годы жизни его и ее сократило. До того времени бодро нес он свою старость. Сложения худощавого, поджарый, всегда держащийся прямо, отличающийся стройной талией черкеса, необыкновенной живостью в движениях и речи, – он вдруг осунулся телом и духом».

В.А. Жуковский в письме к А.Я. Булгакову : «ты рождён гусем, то есть все твоё существо утыкано гусиными перьями, из которых каждое готово без устали писать с утра до вечера очень любезные письма».

Библиография

Булгаков А.Я., Булгаков К.Я. Письма: в 3 т. М., 2010.

Вяземский П.А. Полное собрание сочинений. СПб., 1882. Т. VII.

Листомания: Из неизданного дневника московского почт-директора А.Я. Булгакова // Наше наследие. 2002. № 61.

Пять фрагментов из записок А.Я. Булгакова // Тыняновский сборник. Вып. 10. М., 1998.

Русские портреты XVIII и XIX веков. Издание великого князя Николая Михайловича Романова. В 5 томах. Т. I. М., 1999.