БУЛАТОВ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ

Сын коллежского асессора, из потомственных дворян. Окончил Сибирскую военную гимназию. 9.8.1874 поступил в 3-е военное Александровское училище. 29.8.1874 переведен в Михайловское артиллерийское училище. 22.5.1877 окончил училище и произведен в подпоручики с назначением в 17-ю артиллерийскую бригаду. Участник русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 31.10.1878 поступил в Михайловскую артиллерийскую академию. 18.12.1878 произведен в поручики. 24.8.1881 окончил академию по 1-му разряду, произведен в штабс-капитаны за отличные успехи в науках с переводом в 1-ю Туркестанскую артиллерийскую бригаду. 15.6.1882 назначен помощником старшего адъютанта окружного артиллерийского управления Туркестанского военного округа. 30.8.1889 произведен в капитаны за отличие по службе. 9.1.1890 назначен и. д. начальника учебного артиллерийского полигона Туркестанского военного округа. 23.4.1895 произведен в подполковники. 28.11.1896 назначен и. д. начальника учебного артиллерийского полигона Виленского военного округа. 6.10.1898 произведен в полковники за отличие по службе с утверждением в должности. 14.11.1902 назначен командиром 3-го дивизиона 28-й артиллерийской бригады. Участник русско-японской войны 1904-1905 гг. 9.2.1905 назначен командующим 16-й артиллерийской бригадой. 5.3.1905 произведен в генерал-майоры (со старшинством с 1.10.1904) за боевые отличия по службе с утверждением командиром бригады. 23.4.1907 назначен командиром 1-й гренадерской артиллерийской бригады. 3.7.1908 назначен и. д. начальника артиллерии 13-го армейского корпуса. 6.12.1908 произведен в генерал-лейтенанты (со старшинством с 1.10.1908) с утверждением в должности. 28.7.1910 назначен инспектором артиллерии 13-го армейского корпуса. 2.4.1913 назначен инспектором артиллерии 8-го армейского корпуса. 24.1.1914 назначен начальником артиллерии Иркутского военного округа. Участник Первой мировой войны. 13.11.1914 назначен начальником 3-й пехотной дивизии. 8.4.1916 назначен вр. командующим 8-м армейским корпусом. 12.6.1916 назначен вр. командующим Сводным корпусом. 12.7.1916 назначен вр. командующим 30-м армейским корпусом. 14.8.1916 назначен командиром 1-го армейского корпуса. 6.12.1916 произведен в генералы от артиллерии за отличие по службе. 2.4.1917 назначен в резерв чинов при штабе Киевского военного округа. 23.6.1917 уволен со службы по болезни с мундиром и пенсией. Проживал в Киеве. Затем переехал в Сочи. Дальнейшая судьба неизвестна.

Был холост.