БУИНСКИЙ МУЗЕЙ

Муниципальное бюджетное учреждение «Буинский краеведческий музей» основан в 1994 году .

Здание, в котором разместился музей - одно из первых каменных сооружений в городе. Это Здание присутственных мест (1882). Памятник гражданской архитектуры начала ХIХ века, относится к периоду эклектики, выполнен в классицистических традициях .

Здание находится на улице Карла Маркса, дом 70, города Буинска. На первом этаже размещались уездное казначейство и квартира исправника, на втором - приемная, архив и уездное полицейское управление. В вестибюле - размещена трехмаршевая лестница, а в левом крыле винтовая лестница на второй этаж. К открытию фонд Буинского краеведческого музея составил 1000 экспонатов. Самыми ценными среди них считаются личные вещи семейного архива Баки Урманче, фарфоровая чаша и блюдце Г. Шарафа, Икона Николая Угодника.

Выставки работ местных художников всегда самая любимая и самая посещаемые выставки населением города и района. Музей за свою 20 летнюю историю своей работы получил благодарное признание жителей города, района и республики. Над созданием выставочной экспозиции работали научные сотрудники Государственного объединенного музея Республики Татарстан. Научную группу возглавила Гарифжанова Розалия Галиакберовна. Научной группой было оформлено 6 залов, которые охватывали следующие вехи исторического развития нашего района и города: «История города с 1780 года до начала ХХ века», «Дворянский род Ивашевых», «История создания колхозов в районе», «С. Сайдашев в нашем городе», «Этнография Буинского края» - автор Е.И. Карташева, «Зал памяти», «Жители города в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» - авторы Л.В. Милашевская, Г.А. Милашевский. «Современная история города и района» - выставочный зал. Была сделана попытка построить экспозицию, рассказывающую об истории Буинского района и города Буинска. Было дано название экспозиции «Буинск: вчера и сегодня». В музее проходят различные выставки, которые не только обогащают духовный мир посетителей, но и прививают чувства красоты, утонченности и уважение к искусству, также носят познавательно-образовательный характер. Например, выставка картин художника-земляка, члена Союза художников России Загрутдинова В.В.; выставка работ художника, карикатуриста и шаржиста В. Бибишева; выставка индийского художника, музыканта, писателя Шри Чинмоя. Проводятся разные тематические вечера, встречи, презентации и уроки истории. К ним относятся вечер встреч с ветеранами ВОВ «Золотой запас души».

В музее проводятся открытые уроки истории и татарского языка для школьников, также для воспитанников детского сада; семинар руководителей школьных музеев города и района совместно с ЦВР; заседания Буинского клуба «Ак калфак» Всемирного Конгресса Татар, мероприятие совместно с библиотекой и Досуговым центром в рамках месячника «Жизнь без наркотиков» и т.д.

Иллюстрации:

Буинский краеведческий музей.