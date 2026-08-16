БУХАРИН МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ

Российский историк. Доктор исторических наук (2007), ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, руководитель Центра истории древнего Востока, член-корреспондент ISMEO (2013).

Родился в Москве в 1971 году. В 1988 году окончил среднюю специальную школу-интернт №19 с углубленным изучением индийских языков. В 1994 году окончил исторический факультет МГУ по кафедре истории древнего мира. В 1997 году под руководством академика Г.М. Бонгарда-Левина защитил кандидатскую диссертацию на тему «Древняя Индия в «Индике» Мегасфена. С 1997 году работает в Институте всеобщей истории РАН. В 2007 году защитил докторскую диссертацию на тему «Аравия, Средиземноморье, Восточная Африка, Индия: межрегиональные торговые связи и формирование единого историко-культурного пространства». С 2008 года – ведущий научный сотрудник РАН и руководитель Центра истории древнего Востока.

Автор более 100 научных публикаций. В область научных интересов входят история древнего Востока, в частности – историческая география Южной Азии, доисламской Аравии и Восточной Африки, сравнительное семитское языкознание, история караванной и морской торговли, восточные мотивы (индийские и аравийские) в античной мифологической и историко-географической традиции, историческая география античного мира, история востоковедения, в частности – история археологического изучения Восточного Туркестана.

Сочинения:

Авторство и датировка надписи Monumentum Adulitanum II (OGIS 199=RIÉ 277) // ВДИ. 2006. 3. С. 3–13.

Агафархид Книдский. «Об Эритрейском море» // Scripta antiqua. Вопросы древней истории, филологии, искусства и материальной культуры. Том. 2. М., 2012. С. 391–415.

Апостольская миссия Феофила Инда // ВДИ. 2011. 3. C. 174‒191.

Возникнование понятие «Черное море» в средневековых географических традициях // Monumentum Gregorianum. Сборник статей памяти академика Г.М. Бонгард-Левина. М.: Клио, 2013. С. 466–487.

Два фрагмента «Индики» Мегасфена об индийских «философах» // ΣΥΣΣΙΤΙΑ. Памяти Юрия Викторовича Андреева. Санкт-Петербург, 2000. С. 162-167.

Древнеиндийское государство в «Индике» Мегасфена // ВДИ. 1997. № 3. С. 138-149.

Древнейший путеводитель по Аравии (Plin. NH. VI. 157–159) // ВДИ. 2007. № 1. С. 76–99.

Индийские гимнософисты в источниках и историографии // Проблемы истории, филологии, культуры. Вып. 10. Москва-Магнитогорск, 2001. С. 459–468.

Индийские философы в «Индике» Мегсфена // Проблемы истории, филологии, культуры. Вып. 5. Москва-Магнитогорск, 1998. С. 145-152.

К дискуссии о языке скифов: переход др.ир. *xš- > *s- и его отражение в древнегреческом // ПИФК. 2013. 2. В честь 60-летия В.Д. Кузнецова. С. 263–285.

Колаксай и его братья (античная традиция о происхождении царской власти у скифов) // Аристей. 2013. VIII. C. 20–81.

Культура и религиозные тенденции на древнем Востоке в период поздней древности // Всемирная история. Том. 1. М.: «Наука», 2011. С. 391–403 (совм. с А.А. Немировским).

Новая латинская надпись из Южной Аравии (античная историческая география и римское право в свете нового эпиграфического документа) // ВДИ. 2010. № 2. С. 114–137.

Об одной заметке Ю.М.Лотмана (или знал ли Ломоносов латынь?) // Проблемы истории, филологии, культуры. Вып. 11. Москва-Магнитогорск, 2001. С. 402-403.

Описание Набатеи в «Перипле Эритрейского моря» (к определению жанровой принадлежности источника) // Вестник древней истории. 2012. № 3. С. 3–28.

Первые индийские царские династии в пуранической, эпической и античной литературной традициях // ВДИ. 2001. № 4. С. 88-103.

Письма Альберта Грюнведеля С.Ф. Ольденбургу из собрания ПФА РАН // ΕΥΓΝΩΜΟNΩΣ. Сборник памяти Аркадия Анатольевича Молчанова (1947–2010). М., 2013. C. 363–400

Письма П.К. Козлова С.Ф. Ольденбургу из собрания ПФА РАН (вступительная статья, публикация и комментарии М.Д. Бухарина) // Проблемы истории, филологии и культуры. 2012. № 4. Памяти Б.А. Литвинского. М.; Магнитогорск. С. 288–304.

Письма с Ближнего Востока // Парфянский выстрел. М., 2003. С. 444-474 (публикация и комментарий совместно с Ю.Н.Литвиненко)

Побережье Южной и Западной Аравии в славянском переводе надписи неизвестного царя Аксума [Adulitana II (OGIS 199)] // Христианский Восток. 2009. № 5. Памяти академика Ю.В.Крачковского. С. 309–319.

Происхождение понятия «Красное море» // ВДИ. 2009. 3. С. 46–63.

Происхождение этнонима Σαρακηνοί // Византийский временник. 2008. С. 57–62.

Раннеэллинистические хорографы: Мегасфен, Гекатей Абдерский и Берос // ВДИ. 2000. № 2. С. 88-100.

Рефлексы *axšaina- в иранской гидронимии // Scripta antiqua. Вопросы древней истории, филологии, искусства и материальной культуры. Том. 3. М., 2013. С. 153–163.

«Священные и неприкосновенные» // ВДИ. 1998. № 1. С. 72-78.

Скифский мир М.И.Ростовцева и Э.Х.Миннза // Парфянский выстрел. М., 2003. С. 477-544 (публикация и комментарий совместно с Г.М.Бонгард-Левиным и И.В.Тункиной).

Средиземноморско-южноазиатская торговля в III в. н.э. // ВДИ. 2003. № 1. С. 36-43.

Южная Азия // История древнего Востока. Учебное пособие для ВУЗов / Под ред. Б.С. Ляпустина. М., 2009. С. 489–568.

Южная Аравия // История древнего Востока. Учебное пособие для ВУЗов / Под ред. Б.С. Ляпустина. М., 2009. С. 430–449.

Южная Аравия и Восточное Средиземноморье в I тысячелетии до н.э. Диалог и взаимопонимание культур // Вестник истории, литературы, искусства. 2009 (2010). № 7. С. 195–209.