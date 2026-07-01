БУГУРУСЛАНСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

БУГУРУСЛАНСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ - в экспозициях размещается археологическая, палеонтологическая и нумизматическая коллекции, коллекция художественных полотен, а том числе полотна Самокиша. Один из старейших городских музеев Оренбуржья.

Экспозиции Бугурусланского краеведческого музея разместились в центре города в старинном доме с колоннами. Сейчас на первом и втором этажах шесть залов, рассказывающих о прошлом, настоящем и будущем города и района.

Основной фонд музея составляют около восьми с половиной тысяч экспонатов. В музее можно увидеть уникальную коллекцию кукол, принадлежавших старинному дворянскому роду Щегловых-Аристовых, потомков С. Т. Аксакова. В залах музея выставляются нумизматическое оружие; археологическая коллекция; естественнонаучные материалы; вещевые, фото и документальные материалы по истории края.

Основателем и первым директором музея стал Аниховский Александр Леотьевич - человек разносторонне одаренный и увлеченный. Именно он внес огромный вклад в исследование недр Бугурусланского района и открытие нефти в Оренбуржье. В 2005 году музей отметил свой 75 летний юбилей.

Наиболее ценные (уникальные) коллекции:

1. Археологиеческая, в состав которой входят уникальные подвески срубного периода бронзового века - 76 единиц хранения. 2. Коллекция оружия конца XVIII начала XX веков - 56 единиц хранения. 3. Коллекция фарфоровой посуды XIX-XX веков - 200 единиц хранения. 4. Коллекция старопечатных книг XVII - начала XX века. - 18 единиц хранения. 5. Этнографическая коллекция XIX-XX веков - 415 единиц хранения. 6. Коллекция кукол конец XIX - начало XX веков. - 114 единиц хранения.

Иллюстрация:

Бугурусланский историко-краеведческий музей.