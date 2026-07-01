БУГРОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

БУГРОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский предприниматель и благотворитель, мануфактур-советник.

Ку­пец первой гиль­дии, вид­ный дея­тель ста­ро­об­ряд­цев бег­ло­по­пов­ско­го со­гла­сия (смотри Бег­ло­по­пов­цы).

Бугров про­дол­жил се­мей­ное му­ко­моль­ное, хле­бо­тор­го­вое и стро­ительное де­ло, вла­дел об­шир­ны­ми лес­ны­ми угодь­я­ми, тор­го­вал ле­сом.

Глас­ный ( де­пу­тат ) Городской ду­мы Ниж­не­го Нов­го­ро­да (1879-1911). Здесь на сред­ст­ва Бугрова по­строе­ны ста­ро­об­рядческие церк­ви, мо­на­сты­ри, бо­га­дель­ни, ски­ты, мо­лель­ни, клад­би­ще, а так­же шко­лы; он внёс большую часть средств на строительство городского во­до­про­во­да (1880), един­ст­вен­но­го то­гда в стра­не при­юта для оди­но­ких ма­те­рей с деть­ми - Вдовь­его до­ма (1887), но­во­го те­ат­ра (1896), зда­ния Городской ду­мы (1904); со­дер­жал ноч­леж­ный при­ют для бо­ся­ков имени А.П. Буг­ро­ва (его от­ца) и т.д. Все­го на бла­го­тво­рительные це­ли Бугров по­тра­тил около 10 миллионов рублей.

Почетный гра­ж­да­нин Ниж­не­го Нов­го­ро­да (1881). Главный ор­га­ни­за­тор Все­росссиских съез­дов бег­ло­по­пов­цев (председатель первого и второго съез­дов в Ниж­нем Нов­го­ро­де в 1908 и 1909 годах, на третьем в 1910 году из­бран по­жиз­нен­ным почетным представителем съез­дов).

Имел де­ло­вые от­но­ше­ния с С.Ю. Вит­те , К.П. По­бе­до­нос­це­вым, был хо­ро­шо зна­ком и со­сто­ял в пе­ре­пис­ке с М. Горь­ким и др.

По­хо­ро­нен в Ниж­нем Нов­го­ро­де, на ста­ро­об­ряд­че­ском «буг­ров­ском» клад­би­ще (унич­то­же­но в 1930 году).