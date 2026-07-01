БУГРОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
БУГРОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский предприниматель и благотворитель, мануфактур-советник.
Купец первой гильдии, видный деятель старообрядцев беглопоповского согласия (смотри Беглопоповцы).
Бугров продолжил семейное мукомольное, хлеботорговое и строительное дело, владел обширными лесными угодьями, торговал лесом.
Гласный (депутат) Городской думы Нижнего Новгорода (1879-1911). Здесь на средства Бугрова построены старообрядческие церкви, монастыри, богадельни, скиты, молельни, кладбище, а также школы; он внёс большую часть средств на строительство городского водопровода (1880), единственного тогда в стране приюта для одиноких матерей с детьми - Вдовьего дома (1887), нового театра (1896), здания Городской думы (1904); содержал ночлежный приют для босяков имени А.П. Бугрова (его отца) и т.д. Всего на благотворительные цели Бугров потратил около 10 миллионов рублей.
Почетный гражданин Нижнего Новгорода (1881). Главный организатор Всеросссиских съездов беглопоповцев (председатель первого и второго съездов в Нижнем Новгороде в 1908 и 1909 годах, на третьем в 1910 году избран пожизненным почетным представителем съездов).
Имел деловые отношения с С.Ю. Витте, К.П. Победоносцевым, был хорошо знаком и состоял в переписке с М. Горьким и др.
Похоронен в Нижнем Новгороде, на старообрядческом «бугровском» кладбище (уничтожено в 1930 году).