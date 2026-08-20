БУГО-ДНЕСТРОВСКАЯ КУЛЬТУРА
БУГО-ДНЕСТРОВСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура эпохи неолита в Украине.
Датировка спорна: около 6400–5300 годов или вторая половина VI-го тысячелетия - первая половина V-го тысячелетия до н. э. Выделена В. Н. Даниленко. Включает южнобугский и днестровский варианты.
В генезисе Буго-днестровской культуры участвовали компоненты местных мезолитических традиций, сурской культуры, культуры Старчево. Припойменные поселения, наземные жилища с кострищами или очажными ямами.
Для раннего этапа характерны мезолитические черты в кремнёвом инвентаре. Хозяйство основано на рыболовстве, охоте, собирательстве, незначительно развито животноводство (крупный рогатый скот, свиньи). Позднее возрастает значение животноводства, развивается земледелие. Увеличивается число вкладышевых орудий, появляются шлифованные топоры, тёсла, зернотёрки, роговые мотыги, керамика (плоскодонная, орнаментирована прямыми или волнистыми углублёнными полосами, ногтевыми вдавлениями), в которой отразились влияния культуры Старчево.
На завершающем этапе распространяется остро- или круглодонная керамика с орнаментом зубчатым штампом, гребёнкой, отражающая влияние днепро-донецкой культурной общности. Буго-днестровская культура сменяет Триполье-Кукутень культура.