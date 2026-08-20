БУГЕНВИЛЬ ЛУИ АНТУАН ДЕ
БУГЕНВИЛЬ ЛУИ АНТУАН ДЕ - французский мореплаватель, вице-адмирал, член Французской Академии Наук.
С 1750 года на военной службе.
С 1751 года под влиянием Ж.Л. Д’Аламбера увлёкся географией, астрономией, математикой. После публикации «Трактата об интегральном исчислении» (1754-1756) стал членом Лондонского королевского обществава (1756).
Участвовал в Семилетней войне в Канаде и Европе.
В 1763-1765 годах возглавил экспедицию на Фолклендские острова с целью основания французской колонии (в 1767 году переданной Испании), оставил их научное описание. В 1766-1769 году руководил первой французской кругосветной экспедицией, открыл (в некоторых случаях повторно) архипелаг Луизиада, несколько островов в архипелаге Новые Гебриды, Соломоновы острова и архипелаг Туамоту. «Описание кругосветного путешествия» (1771-1772) Бугенвиля содержит зарисовки природы и населения Океании, Огненной Земли и Патагонии.
На его описания быта жителей острова Таити опирался Д. Дидро, развивая идеи о «добродетельном дикаре». Именем Бугенвиля названы остров Бугенвиль, Бугенвильский жёлоб и пролив в архипелаге Соломоновы острова, у восточного побережья острова Восточный Фолкленд, пролив в Новых Гебридах, бухта в Магеллановом проливе, гора на севере острова Новая Гвинея, риф в Коралловом море, род растений бугенвиллея.
В 1772 году предложил проект экспедиции к Южному полюсу.
В 1781-1782 годах участвовал в боевых действиях французского флота на стороне Соединённых Штатов Америки в Войне за независимость в Северной Америке 1775-1783 годов, командовал эскадрой в сражении при Чизапикском заливе (сентябрь 1781 года).
Был сторонником конституционной монархии, во время Французской революции несколько месяцев провёл в заключении (1794). При Наполеоне Бонапарте стал членом Сената (1799), одним из первых получил орден Почётного легиона (1804), графский титул (1808).
Иллюстрация:
Л.А. Бугенвиль. Портрет работы Ф.С. Делпеша. Начало XIX в. Национальная библиотека Австралии (Канберра). Архив БРЭ.
Сочинения:
Кругосветное путешествие на фрегате «Будез» и транспорте «Этуаль» в 1766-1769 гг. М., 1961;
Bougainville et ses campagnons autour du monde: 1766-1769. P., 1977. Vol. 1–2.