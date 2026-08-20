БУГЕНВИЛЬ ЛУИ АНТУАН ДЕ

БУГЕНВИЛЬ ЛУИ АНТУАН ДЕ - французский мо­ре­пла­ва­тель, ви­це-адмирал, член Французской Академии Наук.

С 1750 года на во­енной служ­бе.

С 1751 года под влия­ни­ем Ж.Л. Д’Аламбера ув­лёк­ся гео­гра­фи­ей, ас­тро­но­ми­ей, ма­те­ма­ти­кой. По­сле пуб­ли­ка­ции «Трак­та­та об ин­те­граль­ном ис­чис­ле­нии» (1754-1756) стал членом Лон­дон­ско­го ко­ро­лев­ско­го обществава (1756).

Уча­ст­во­вал в Се­ми­лет­ней вой­не в Ка­на­де и Ев­ро­пе .

В 1763-1765 годах воз­гла­вил экс­пе­ди­цию на Фолк­ленд­ские острова с це­лью ос­но­ва­ния французской ко­ло­нии (в 1767 году пе­ре­дан­ной Ис­па­нии), ос­та­вил их на­учное опи­са­ние. В 1766-1769 году ру­ко­во­дил первой французской кру­го­свет­ной экс­пе­ди­ци­ей, от­крыл (в не­ко­то­рых слу­ча­ях по­втор­но) ар­хи­пе­лаг Луи­зиа­да, несколько ост­ро­вов в ар­хи­пе­ла­ге Но­вые Геб­ри­ды, Со­ло­мо­но­вы острова и ар­хи­пе­лаг Туа­мо­ту. «Опи­са­ние кру­го­свет­но­го пу­те­ше­ст­вия» (1771-1772) Бугенвиля со­дер­жит за­ри­сов­ки при­ро­ды и на­се­ле­ния Океа­нии, Ог­нен­ной Зем­ли и Па­та­го­нии.

На его опи­са­ния бы­та жи­те­лей острова Таи­ти опи­рал­ся Д. Дид­ро, раз­ви­вая идеи о «доб­ро­детель­ном ди­ка­ре». Име­нем Бугенвиля на­зва­ны остров Бу­ген­виль, Бу­ген­виль­ский жё­лоб и про­лив в ар­хи­пе­ла­ге Со­ло­мо­но­вы острова, у восточного по­бе­ре­жья острова Восточный Фолк­ленд, про­лив в Но­вых Геб­ри­дах, бух­та в Ма­гел­ла­но­вом проливе, го­ра на се­ве­ре острова Но­вая Гви­нея, риф в Ко­рал­ло­вом море, род рас­те­ний бу­ген­вил­лея.

В 1772 году пред­ло­жил про­ект экс­пе­ди­ции к Южному по­лю­су.

В 1781-1782 годах уча­ст­во­вал в бое­вых дей­ст­ви­ях французского фло­та на сто­ро­не Со­еди­нён­ных Шта­тов Аме­ри­ки в Вой­не за не­за­ви­си­мость в Северной Аме­ри­ке 1775-1783 годов, ко­ман­до­вал эс­кад­рой в сра­же­нии при Чи­за­пик­ском заливе (сентябрь 1781 года).

Был сто­рон­ни­ком кон­сти­ту­ци­он­ной мо­нар­хии, во вре­мя Французской ре­во­лю­ции несколько ме­ся­цев про­вёл в за­клю­че­нии (1794). При На­по­ле­о­не Бо­на­пар­те стал чле­ном Се­на­та (1799), од­ним из пер­вых по­лу­чил ор­ден По­чёт­но­го ле­гио­на (1804), граф­ский ти­тул (1808).

Иллюстрация:

Л.А. Бу­ген­виль. Порт­рет ра­бо­ты Ф.С. Дел­пе­ша. Начало XIX в. На­ци­ональ­ная биб­ли­оте­ка Ав­стра­лии (Кан­бер­ра). Архив БРЭ.

Сочинения:

Кру­го­свет­ное пу­те­ше­ст­вие на фре­га­те «Бу­дез» и транс­пор­те «Эту­аль» в 1766-1769 гг. М., 1961;

Bougainville et ses campagnons autour du monde: 1766-1769. P., 1977. Vol. 1–2.