БУГЕНХАГЕН Иоганн (Johannes Bugenhagen)

Немецкий теолог и педагог, ближайший сподвижник Лютера.

И. Бугенхаген после окончания университета Грейсвальда принимает сан и возглавляет школу Трептова, а также преподает патристику и Св. Писание в монастырской школе в Бельбуке до 1521 г. Под впечатлением от сочинения Лютера «О Вавилонском пленении Церкви» переезжает в Виттенберг в 1521 г., где при поддержке реформатора Ф. Меланхтона уже через два года становится пастором Виттенберга, а с 1528 г. преподает на теологическом факультете университета. Перу И. Бугенхагена принадлежит довольно много комментариев на Св. Писание, большое число проповедей, а также переложение Библии Лютера на нижнесаксонский диалект (в 1525 г. — Новый Завет, 1533 г. — вся Библия).

В деле Реформации он проявил себя главным образом как практик, деятель церковной и образовательных реформ в немецких землях, Померании и Дании, за что получил прозвище «второй апостол Севера». И. Бугенхаген разработал уставы для Брауншвейга (1528), Гамбурга (1529), Любека (1531), Померании (1534), Дании (1537), Шлезвига-Гольштейна (1542), Брауншвейга (1543) и Гильдесхайма (1543) и возглавил реформу университетов в Грифсвальде (1535) и Копенгагене (1535—1539). Рассматривая школы как «огороды церкви и государства», он уделял особенное внимание созданию элементарных немецких школ и преподаванию национального языка. В 1539 г. стал суперинтентдантом лютеранской Церкви в Саксонии и с середины 1540-х гг. находился исключительно в Виттенберге. В эти годы он особенно сблизился с Лютером, а после смерти реформатора в 1546 г. взял на себя заботу о его семье.

Теологические взгляды И. Бугенхагена отличались известным консерватизмом: он участвовал в письменной дискуссии о трактовке причастия с У. Цвингли (1525) и диспуте с анабаптистом М. Гофманом во Фленсбурге (1529). Вероятно, движимый желанием сохранить свою должность в Виттенберге и дорожа дружбой с Меланхтоном , И. Бугенхаген не высказывался против аугсбургскго и лейпцигского интерима, который подразумевал компромисс с католиками по вопросам оправдания и первенства Папы и вступил в силу в землях Морица Саксонского. Это стоило ему расположения курфюрста Иоганна Фридриха и герцога Альбрехта Прусского, чью дружбу он старался вновь завоевать непримиримой критикой католической церкви в комментариях на книгу пророка Ионы 1550 г.

Иллюстрации:

Портрет Иоганна Бугенхагена работы Лукаса Кранаха Старшего 1532 г.;

Портрет Иоганна Бугенхагена работы Лукаса Кранаха Старшего 1537 г.