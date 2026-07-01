БУГАЕВ БОРИС ПАВЛОВИЧ

Советский военный и государственный деятель, министр гражданской авиации СССР в 1970-1987 годах, Главный маршал авиации (1977), дважды Герой Социалистического Труда (1966, 1983).

Биография

Борис Павлович Бугаев родился 29 июля 1923 года в селе Маньковка (ныне — районный центр Черкасской области Украины). В 1941 году был призван на службу в РККА и направлен в отдельную учебную эскадрилью ГВФ. После прохождения обучения Бугаев служил инструктором в Актюбинской ВАШ, сформированной на базе его части.

В 1943 году был направлен на фронт. Служил в 215-м авиаотряде ГВФ сначала пилотом, затем командиром звена. Совершил несколько сотен вылетов, многие из которых были на оккупированную территорию во вражеский тыл, доставляя партизанам всё необходимое.

Послевоенная жизнь

В послевоенное время работал в системе ГВФ. В 1948 году он окончил Школу высшей лётной подготовки ГВФ, в 1966 году — Высшее училище гражданской авиации. В 1948-1957 годах командовал кораблём 1-й авиационной группы Отдельной международной группы ГВФ. В 1957-1966 годах командовал Авиаотрядом особого назначения ГВФ, выполнявшего ответственные задания по перевозке руководителей и делегаций СССР. Участвовал в освоении одних из первых реактивных самолётов гражданской авиации, неоднократно прокладывал первые дальние трассы в различные регионы мира. В 1961 году, во время Алжирской войны, при перевозке советской делегации во главе с Л. И. Брежневым, над Средиземным морем, подвергся атаке французского истребителя, но сумел без повреждений увести вверенную ему машину в безопасное место.

В 1966 году Бугаев был переведён в центральный аппарат МГА СССР. Был заместителем, первым заместителем министра, а с 1970 года — министром. Возглавляя министерство на протяжении семнадцати лет, Бугаев вывел советскую гражданскую авиацию в мировые лидеры. При нём отрасль получила колоссальное развитие. Появилась новая техника, были реконструированы по последнему слову техники множество аэродромов, создано множество новых, создана и внедрена система автоматизированного управления воздушным движением, качественно преобразована система учебных заведений. СССР стал одним из самых уважаемых членов Международной организации гражданской авиации. В период масштабного освоения Крайнего Севера, Дальнего Востока и Сибири на ГВФ легла обязанность по обеспечению круглогодичных перевозок в сложнейших погодных условиях, и с этой задачей Бугаев и вверенное ему Министерство справились. На протяжении своей карьеры Бугаев избирался членом ЦК КПСС (1971-1980), депутатом Верховного Совета СССР с 8-й по 11-й созывы (1970-1989).

С мая 1987 года — в Группе генеральных инспекторов МО СССР. После расформирования Группы в 1992 году он был отправлен в отставку. Проживал в Москве. Умер 13 января 2007 года.