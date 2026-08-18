«БУДИЛЬНИК»

«БУДИЛЬНИК» - российский сатирический журнал с карикатурами .

Вы­хо­дил в 1865-1871 годах в Санкт-Пе­тер­бур­ге, в 1873-1917 годах в Мо­ск­ве.

«Будильник» петербугского пе­рио­да (редактор-из­да­тель - Н.А. Сте­па­нов) имел де­мо­кра­тическую на­прав­лен­ность; на его стра­ни­цах пуб­ли­ко­ва­лись как раз­вле­кательные ма­те­риа­лы, так и вы­сту­п­ле­ния про­тив ис­поль­зо­ва­ния дет­ско­го тру­да, экс­плуа­та­ции же­лез­но­до­рож­ных и фаб­рич­ных ра­бо­чих.

Жур­нал не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся цен­зурным ре­прес­си­ям.

На­чи­ная с 1870-х годов «Будильник» во мно­гом ут­ра­чи­ва­ет свою со­ци­аль­ную ост­ро­ту, пре­вра­ща­ясь в из­да­ние пре­имущественно раз­вле­ка­тель­но-юмо­ри­стического ха­рак­те­ра.

Сре­ди со­труд­ни­ков - Н.Н. Зла­то­врат­ский , Д.Д. Ми­на­ев, Н.А. Лей­кин , Ф.М. Ре­шет­ни­ков, К.М. Ста­ню­ко­вич, А.П. Че­хов.

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