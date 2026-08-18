«БУДИЛЬНИК»
«БУДИЛЬНИК» - российский сатирический журнал с карикатурами.
Выходил в 1865-1871 годах в Санкт-Петербурге, в 1873-1917 годах в Москве.
«Будильник» петербугского периода (редактор-издатель - Н.А. Степанов) имел демократическую направленность; на его страницах публиковались как развлекательные материалы, так и выступления против использования детского труда, эксплуатации железнодорожных и фабричных рабочих.
Журнал неоднократно подвергался цензурным репрессиям.
Начиная с 1870-х годов «Будильник» во многом утрачивает свою социальную остроту, превращаясь в издание преимущественно развлекательно-юмористического характера.
Среди сотрудников - Н.Н. Златовратский, Д.Д. Минаев, Н.А. Лейкин, Ф.М. Решетников, К.М. Станюкович, А.П. Чехов.