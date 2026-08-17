БУДИАФ МУХАММЕД
БУДИАФ МУХАММЕД - государственный и политический деятель Алжира.
Активный участник национального-освободительного движения против французского колониального господства; с 1954 года один из руководителей Фронта национального освобождения Алжира. В 1958-1962 годах государственный министр и вице-председатель временного алжирского правительства в Тунисе.
После обретения Алжиром независимости (1962) выступил против авторитаризма президента А. Бен Беллы и основал оппозиционную Партию социалистической революции.
С 1964 года в эмиграции в Марокко. По возвращении на родину (январь 1992 года) по приглашению военных кругов возглавил Высший государственный совет. Выступал против религиозного экстремизма и коррупции в государственном аппарате, предложил план политических реформ с целью прекращения гражданской войны в Алжире.
Убит своим телохранителем (по одной из версий, религиозным экстремистом).